ГЕНИЧЕСК, 13 фев - РИА Новости. Жители тыловых и прифронтовых регионов Украины возмущены затягиванием мирного процесса украинской властью и считают, что если соглашение не будет подписано сейчас, то через полгода страна исчезнет, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья Одессы.
Как написал в четверг журнал Atlantic, Владимир Зеленский заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира.
"Жители и тыловых, и тем более прифронтовых районов Украины, устали от войны и негодуют из-за затягивания или саботажа администрацией Зеленского мирных переговоров… Огромные потери на фронте и полный крах коммунального хозяйства только усиливают негодование мирных жителей", - заявил собеседник РИА Новости.
По его словам, многие украинцы даже под страхом преследования со стороны СБУ записывают и публикуют в соцсетях обращения с призывами к срочному подписанию мира.
В одном из таких видео, которое предоставило РИА Новости подполье, украинец осуждает отказ властей Украины подписывать мирные соглашения и призывает к миру. "Вы же (украинская власть - ред.) понимаете, что мы так еще полгода провоюем и от нашей страны ничего не останется? Вот даже сейчас, нет отопления, нет света", - заявил на видео житель, добавив, что все его знакомые, ушедшие на фронт, погибли, а границы на западе страны закрыты.
Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России.
Жительница Одессы рассказала о позиции украинцев по мирному соглашению
11 декабря 2025, 13:07