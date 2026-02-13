ГЕНИЧЕСК, 13 фев - РИА Новости. Жители тыловых и прифронтовых регионов Украины возмущены затягиванием мирного процесса украинской властью и считают, что если соглашение не будет подписано сейчас, то через полгода страна исчезнет, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья Одессы.

Как написал в четверг журнал Atlantic, Владимир Зеленский заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира.

"Жители и тыловых, и тем более прифронтовых районов Украины, устали от войны и негодуют из-за затягивания или саботажа администрацией Зеленского мирных переговоров… Огромные потери на фронте и полный крах коммунального хозяйства только усиливают негодование мирных жителей", - заявил собеседник РИА Новости.

По его словам, многие украинцы даже под страхом преследования со стороны СБУ записывают и публикуют в соцсетях обращения с призывами к срочному подписанию мира.