Рейтинг@Mail.ru
Украинцы возмущены затягиванием мирных переговоров, сообщило подполье - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/zhiteli-2074204049.html
Украинцы возмущены затягиванием мирных переговоров, сообщило подполье
Украинцы возмущены затягиванием мирных переговоров, сообщило подполье - РИА Новости, 13.02.2026
Украинцы возмущены затягиванием мирных переговоров, сообщило подполье
Жители тыловых и прифронтовых регионов Украины возмущены затягиванием мирного процесса украинской властью и считают, что если соглашение не будет подписано... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:50:00+03:00
2026-02-13T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
республика крым
сергей лавров
служба безопасности украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073466913.html
https://ria.ru/20251211/odessitka-2061351107.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, республика крым, сергей лавров, служба безопасности украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Республика Крым, Сергей Лавров, Служба безопасности Украины, Мирный план США по Украине
Украинцы возмущены затягиванием мирных переговоров, сообщило подполье

Жители Украины осудили затягивание мирных переговоров с Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 13 фев - РИА Новости. Жители тыловых и прифронтовых регионов Украины возмущены затягиванием мирного процесса украинской властью и считают, что если соглашение не будет подписано сейчас, то через полгода страна исчезнет, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья Одессы.
Как написал в четверг журнал Atlantic, Владимир Зеленский заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира.
Белые голуби на фоне флага Украины - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Никакого договора". На Западе внезапно высказались о мире на Украине
10 февраля, 15:47
"Жители и тыловых, и тем более прифронтовых районов Украины, устали от войны и негодуют из-за затягивания или саботажа администрацией Зеленского мирных переговоров… Огромные потери на фронте и полный крах коммунального хозяйства только усиливают негодование мирных жителей", - заявил собеседник РИА Новости.
По его словам, многие украинцы даже под страхом преследования со стороны СБУ записывают и публикуют в соцсетях обращения с призывами к срочному подписанию мира.
В одном из таких видео, которое предоставило РИА Новости подполье, украинец осуждает отказ властей Украины подписывать мирные соглашения и призывает к миру. "Вы же (украинская власть - ред.) понимаете, что мы так еще полгода провоюем и от нашей страны ничего не останется? Вот даже сейчас, нет отопления, нет света", - заявил на видео житель, добавив, что все его знакомые, ушедшие на фронт, погибли, а границы на западе страны закрыты.
Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Жительница Одессы рассказала о позиции украинцев по мирному соглашению
11 декабря 2025, 13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРеспублика КрымСергей ЛавровСлужба безопасности УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала