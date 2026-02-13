Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили развитие экономических связей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону развитие торгово-экономических и других связей, а также урегулирование на Ближнем Востоке, сообщили в российском дипведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили перспективы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских связей. Подчеркнули важность поддержания высокой динамики политического диалога между Москвой и Эр-Риядом, а также активизации совместной работы по развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте МИД.
"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с упором на палестино-израильское урегулирование, обстановку вокруг Ирана и ситуацию в Йемене", - добавили там.
Стороны выразили необходимость поощрения консолидированных международных усилий в целях снижения военно-политической напряженности и недопущения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, отметили в ведомстве.
Стороны также затронули тематику празднования 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией, заключили в МИД.