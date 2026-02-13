Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили развитие экономических связей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону развитие торгово-экономических и других связей, а также урегулирование на Ближнем Востоке, сообщили в российском дипведомстве.