Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев призвал глобалистов не читать нотации - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 13.02.2026 (обновлено: 12:38 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/dmitriev-2074121842.html
Дмитриев призвал глобалистов не читать нотации
Дмитриев призвал глобалистов не читать нотации - РИА Новости, 13.02.2026
Дмитриев призвал глобалистов не читать нотации
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:57:00+03:00
2026-02-13T12:38:00+03:00
в мире
россия
давос
мюнхен
кирилл дмитриев
сергей лавров
ван и (политик)
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260212/starmer-2073923654.html
https://ria.ru/20260211/kallas-2073695013.html
россия
давос
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, давос, мюнхен, кирилл дмитриев, сергей лавров, ван и (политик), российский фонд прямых инвестиций, g7, большая двадцатка
В мире, Россия, Давос, Мюнхен, Кирилл Дмитриев, Сергей Лавров, Ван И (политик), Российский фонд прямых инвестиций, G7, Большая двадцатка
Дмитриев призвал глобалистов не читать нотации

Дмитриев призвал глобалистов не читать нотации, а искупить вину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал глобалистов не читать нотации на Мюнхенской конференции по безопасности, а искупить вину.
"Почему после каждого Давоса и Конференции по безопасности в Мюнхене мир становится менее стабильным и менее безопасным? Может быть, это не те люди, которые задают не те вопросы и дают не те ответы? Глобалисты должны искупать вину, а не читать нотации", - написал Дмитриев в соцсети X.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Дмитриев пошутил, что не может устоять перед троллингом Стармера
12 февраля, 14:59
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. При этом представителей РФ организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
В этом году мероприятие, которое проходит с 13 по 15 февраля, посетят более 50 глав государств и правительств. Среди них - лидеры большинства европейских стран, министр иностранных дел Китая Ван И, украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским. Американскую делегацию возглавит госсекретарь США Марко Рубио.
Всемирный экономический форум - неправительственная международная организация, которая объединяет политических лидеров и руководителей крупнейших компаний стран G7 и G20, а также ведущих экспертов-экономистов. ВЭФ наиболее известна организацией ежегодных встреч в Давосе, в этом году форум прошел с 19 по 23 января.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Каллас провоцирует Трампа, считает Дмитриев
11 февраля, 16:34
 
В миреРоссияДавосМюнхенКирилл ДмитриевСергей ЛавровВан И (политик)Российский фонд прямых инвестицийG7Большая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала