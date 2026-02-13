МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал глобалистов не читать нотации на Мюнхенской конференции по безопасности, а искупить вину.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. При этом представителей РФ организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
В этом году мероприятие, которое проходит с 13 по 15 февраля, посетят более 50 глав государств и правительств. Среди них - лидеры большинства европейских стран, министр иностранных дел Китая Ван И, украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским. Американскую делегацию возглавит госсекретарь США Марко Рубио.
Всемирный экономический форум - неправительственная международная организация, которая объединяет политических лидеров и руководителей крупнейших компаний стран G7 и G20, а также ведущих экспертов-экономистов. ВЭФ наиболее известна организацией ежегодных встреч в Давосе, в этом году форум прошел с 19 по 23 января.
