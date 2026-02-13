МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал глобалистов не читать нотации на Мюнхенской конференции по безопасности, а искупить вину.