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Биография Олафа Шольца

Биография Олафа Шольца - РИА Новости, 25.11.2024

Биография Олафа Шольца

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке (Нижняя Саксония). РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:49

2024-11-25T14:49

2024-11-25T16:12

справки

олаф шольц

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке (Нижняя Саксония). Был старшим в семье, где воспитывались еще двое детей. Его родители работали в текстильной промышленности.В 1977 году окончил гимназию Heegen в Гамбурге-Ральштедте. В 1984 году получил диплом юриста в Гамбургском университете.В 1984-1985 годы проходил альтернативную гражданскую службу в доме престарелых.В 1985-1998 годах работал в адвокатской фирме в Гамбурге, специализировался на трудовом праве. Был партнером в юридической фирме Zimmermann, Scholz und Partner.С 1990 года также был уполномоченным на ведение судебных дел в Центральном союзе потребительских кооперативов.В 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В 1982-1988 годах был заместителем председателя молодежной организации СДПГ – Союз молодых социалистов "Юзос" (Jusos), в 1987-1989 годах был вице-президентом Международного союза молодых социалистов (International Union of Socialists Youth). В тот период Шольц поддерживал марксистское крыло движения, выступал за "преодоление капиталистической экономики" и критиковал НАТО. В январе 1984 года Шольц вместе с соратниками посетил ГДР, где встретился с секретарем ЦК Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Эгоном Кренцем. В 1987 году он вновь пересек "германо-германскую границу" и выступил на демонстрации за разоружение в Виттенберге. В 1994-2000 годах – председатель окружной организации СДПГ в Альтоне (район Гамбурга), в 2000-2004 и 2009-2018 годах председатель СДПГ земли Гамбург, с октября 2002 года по март 2004 года – генеральный секретарь СДПГ.В 1998-2001 годах он был депутатом бундестага Германии.В 2001 году был избран в сенат Гамбурга, с мая по октябрь 2001 года Шольц был министром внутренних дел города Гамбурга.В 2002-2011 – депутат бундестага Германии.В 2005-2007 годах – первый парламентский управляющий, директор по парламентской группе СДПГ, в 2009-2011 годах – заместитель председателя парламентской фракции СДПГ.В 2007-2009 годах занимал пост федерального министра труда и социальных дел Германии. В этой должности продвигал установление минимальной заработной платы на законодательном уровне. Его предложение было официально принято лишь в 2015 году.В ноябре 2009 года был избран заместителем председателя СДПГ, неоднократно переизбирался на этот пост.В 2011-2018 годах Олаф Шольц занимал пост первого бургомистра (мэра) города Гамбурга.С февраля по апрель 2018 года Шольц исполнял обязанности председателя СДПГ.В марте 2018 года Шольц был назначен министром финансов и вице-канцлером Германии в четвертом кабинете канцлера Ангелы Меркель.Являлся инициатором введения минимального налога для крупных международных корпораций, что было поддержано членами Группы двадцати на саммите в июне 2021 года. Был известен мерами финансовой поддержки населения Германии во время пандемии covid-19.В августе 2020 года был выдвинут кандидатом на должность канцлера ФРГ от СДПГ. В мае 2021 года на съезде СДПГ официально утвердила Шольца своим кандидатом в канцлеры Германии.По итогам парламентских выборов 26 сентября 2021 года Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. 24 ноября Олаф Шольц сообщил о формировании правящей коалиции в Германии, в которую вошли Социал-демократическая партией (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). В соответствии с соглашением СДПГ получают пост канцлера, главы ведомства канцлера, министерств внутренних дел, труда, обороны, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества.8 декабря 2021 года Бундестаг поддержал кандидатуру социал-демократа Олафа Шольцана пост канцлера Германии. Шольц получил 395 голосов парламентариев, против – 303, шесть воздержались. Шольц стал девятым канцлером Германии и четвертым на этой должности из СДПГ после Вилли Брандта (1969-1974), Гельмута Шмидта (1974-1982) и Герхарда Шредера (1998-2005) в истории немецкой политики.В тот же день Шольц принес присягу в Бундестаге. На посту канцлера заявил о поддержке антироссийских санкций, введенных в связи с проведением специальной военной операции России на Украине. Одобрил военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.В июле 2024 года Олаф Шольц заявил, что прекращение специальной военной операции – это "первое, что должна сделать Россия". При этом он заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Вместе с тем, он считает, что поддержка Украины не может осуществляться в ущерб будущему ФРГ и за счет пенсионеров. Также Шольц неоднократно выступал против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено. С 1998 года Олаф Шольц женат на Бритте Эрнст. Его супруга, экономист по образованию, также является политиком, членом СДПГ. В 2014-2017 годах была министром по вопросам школьного и профессионального образования в правительстве земли Шлезвиг-Гольштейн. С 2017 года Бритта Эрнст занимала пост министра образования, молодежи и спорта земли Бранденбург. В апреле 2023 года ушла в отставку. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, олаф шольц, германия, бундестаг германии