Европе неймется нанести поражение России, заявил Лавров

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Европейским политикам по-прежнему "неймется" со своим требованием "нанести поражение" России, но сейчас они немного поутихли, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас, конечно, они немного поутихли со своими требованиями "нанесения поражения", но им по-прежнему "неймется". Всякие мерцы, писториусы объявили официально, что в 2029-2030 годах надо быть готовыми к войне против России. При этом, еще раз обращаю внимание, они злорадствуют, подавая ситуацию на фронте так, что, мол, нам все тяжелее, что мы слабеем, наша экономика проседает", - сказал Лавров в интервью телеканалу "НТВ".
Он напомнил, что какое-то время назад некоторые европейские руководители приезжали в Москву, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, а также было общение с тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцом.
"Всё, что они говорили в доверительном контакте с президентом России Владимиром Путиным, вписывалось в их публичные громогласные заявления, что Россия напала, требования, что Россия должна прекратить войну, что они должны защищать Украину до последнего, до "нанесения поражения". Доводя в ходе контактов такие посылы, они пытались взять на себя функцию одного из посредников", – указал глава МИД.
Лавров заключил, что прежде, чем без всякой "передаточной" логики, говорить о том, что надо готовиться к войне с Россией, потому что она "нападет" через три года, европейцам следовало бы разобраться в своих аргументах.
В РФ не раз заявляли, что никому не угрожают и не собираются нападать.