17:25 25.12.2025
Исследование показало самых популярных и непопулярных политиков Германии
Исследование показало самых популярных и непопулярных политиков Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус остается самым популярным политиком в ФРГ, в то время как федеральный канцлер Фридрих Мерц находится на 17-м из 20 мест РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:25:00+03:00
2025-12-25T17:25:00+03:00
Исследование показало самых популярных и непопулярных политиков Германии

Bild: глава минобороны Писториус остается самым популярным политиком в ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Борис Писториус. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус остается самым популярным политиком в ФРГ, в то время как федеральный канцлер Фридрих Мерц находится на 17-м из 20 мест в рейтинге, следует из результатов исследования института INSA для газеты Bild.
Итоги опроса INSA для Bild, проводившегося с 24 по 27 октября, свидетельствовали, что Мерц опустился на 19-е, предпоследнее место в рейтинге из 20 самых популярных немецких политиков, при этом Писториус занял первое место с 51,2% голосов. Как 2 декабря показали результаты опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL, Мерц спустя всего полгода пребывания в должности оказался менее популярным главой правительства, чем его предшественник Олаф Шольц в конце срока полномочий, при этом свое недовольство работой нынешнего канцлера высказали 76% немцев, что стало рекордным показателем с начала замеров в мае.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Запомните это": Писториус сделал неожиданное признание о войне с Россией
24 декабря, 08:00
Согласно итогам исследования, по шкале от ноля до десяти Писториус получил среднюю оценку в 5,2 - это самый высокий результат среди всех немецких политиков. На втором месте - премьер Баварии Маркус Зёдер с оценкой в 4,3, на третьем - премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст с оценкой в 4,2, отмечается по итогам исследования.
Примечательно, что Мерц, занимающий 17-ю строчку рейтинга из 20, уступает и сопредседателю партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисе Вайдель, которая находится на десятом месте с оценкой в 3,8, и политику Саре Вагенкнехт с оценкой в 3,7, находящейся на 11-м месте, подчеркивается по результатам исследования.
Исходя из итогов исследования, наименее популярным политиком в Германии оказался глава парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан: его оценка составила 3,1.
Исследование проводилось 19-22 декабря. Количество респондентов и погрешность не приводятся.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время посещения церемонии памяти жертв атаки на рождественском рынке в Магдебурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Убирайся!" Мерца освистали на поминальной службе
21 декабря, 21:53
 
