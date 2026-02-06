Рейтинг@Mail.ru
Представители немецкого бизнеса раскритиковали Мерца, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/merts-2072774683.html
Представители немецкого бизнеса раскритиковали Мерца, сообщили СМИ
Представители немецкого бизнеса раскритиковали Мерца, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Представители немецкого бизнеса раскритиковали Мерца, сообщили СМИ
Представители малого и среднего бизнеса в Германии резко раскритиковали канцлера Германии Фридриха Мерца за его политику в сфере экономики, сообщает телеканал... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:35:00+03:00
2026-02-06T18:35:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071223150_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bf6d46f63a9fd7310ea7cb001f424291.jpg
https://ria.ru/20260206/germaniya-2072618881.html
https://ria.ru/20260206/merts-2072721380.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071223150_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a9ca5ee71d17395542c1268c6cf67b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Представители немецкого бизнеса раскритиковали Мерца, сообщили СМИ

ZDF: представители немецкого малого и среднего бизнеса раскритиковали Мерца

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса в Германии резко раскритиковали канцлера Германии Фридриха Мерца за его политику в сфере экономики, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на письмо, оказавшееся в его распоряжении.
"Ассоциация малого и среднего бизнеса в письме канцлеру Фридриху Мерцу напала на его экономическую политику", - говорится в публикации на сайте канала.
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В США раскрыли детали секретного плана Германии против России
Вчера, 10:02
По данным телеканала, отправитель письма - глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства ФРГ (BVMW) Кристоф Альхаус. По его словам, на уход правительства бывшего канцлера Олафа Шольца в отставку немецкий средний бизнес отреагировал с надеждой, уточняет канал.
"Не более чем спустя девять месяцев после Вашего избрания в качестве федерального канцлера эйфория от этого сменилась чистым ужасом от развития экономики Германии", - говорится в письме, которое приводит телеканал.
BVMW также требует отставки политика от ХДС, уполномоченной правительства ФРГ по делам малого и среднего бизнеса Гитты Коннеманн, добавляет канал.
В октябре 2025 года Коннеманн предложила отказаться от празднования Дня Реформации, отметив, что праздник утратил свое вероисповедальное значение и стал обременительным для экономики.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Мерц резко высказался о переговорах с Россией
Вчера, 15:42
 
В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала