Представители немецкого бизнеса раскритиковали Мерца, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса в Германии резко раскритиковали канцлера Германии Фридриха Мерца за его политику в сфере экономики, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на письмо, оказавшееся в его распоряжении.
"Ассоциация малого и среднего бизнеса в письме канцлеру Фридриху Мерцу напала на его экономическую политику", - говорится в публикации на сайте канала.
По данным телеканала, отправитель письма - глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства ФРГ (BVMW) Кристоф Альхаус. По его словам, на уход правительства бывшего канцлера Олафа Шольца в отставку немецкий средний бизнес отреагировал с надеждой, уточняет канал.
"Не более чем спустя девять месяцев после Вашего избрания в качестве федерального канцлера эйфория от этого сменилась чистым ужасом от развития экономики Германии", - говорится в письме, которое приводит телеканал.
BVMW также требует отставки политика от ХДС, уполномоченной правительства ФРГ по делам малого и среднего бизнеса Гитты Коннеманн, добавляет канал.
В октябре 2025 года Коннеманн предложила отказаться от празднования Дня Реформации, отметив, что праздник утратил свое вероисповедальное значение и стал обременительным для экономики.
