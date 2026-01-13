Рейтинг@Mail.ru
02:07 13.01.2026
Постпред Украины в ООН на русском пофантазировал об "упадке" России
Постпред Украины в ООН на русском пофантазировал об "упадке" России
Постпред Украины в ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза пофантазировал об "упадке" России и вновь заговорил по-русски. РИА Новости, 13.01.2026
в мире, украина, россия, германия, андрей мельник, валерий герасимов, олаф шольц, оон
В мире, Украина, Россия, Германия, Андрей Мельник, Валерий Герасимов, Олаф Шольц, ООН
Постпред Украины в ООН на русском пофантазировал об "упадке" России

Постпред Украины в ООН Мельник на русском пофантазировал об упадке России

Андрей Мельник
Андрей Мельник
Андрей Мельник
Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 13 янв – РИА Новости. Постпред Украины в ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза пофантазировал об "упадке" России и вновь заговорил по-русски.
"Наше послание России очень простое, и я произнесу его на русском языке, поскольку вы утверждали, что на Украине этот язык запрещен или подвергается дискриминации. Все, ребятушки, приплыли, сушите весла и плетите лапти", – сказал Мельник, произнеся последнюю фразу на русском языке. Остальную часть своего выступления он прочитал на английском.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Рогов назвал переход Мельника на Совбезе ООН на русский язык показательным
12 декабря 2025, 17:58
12 декабря 2025, 17:58
Русский язык, как верно подметил Мельник в зале Совбеза ООН, действительно подвергается на Украине дискриминации – подтверждают это и в самой организации. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза.
Украинский дипломат также пофантазировал об упадке России (сама Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом), сравнив страну с поздним СССР и "колоссом на глиняных ногах".
В последний раз на русском в Совбезе ООН Мельник говорил 10 декабря, цитируя "Место встречи изменить нельзя". Тогда он заявлял, что РФ получит не Украину, а "дырку от бублика". С тех пор российские военные освободили десятки населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе имеющие ключевое значение - Димитров, Гуляйполе, Красноармейск, Северск. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские войска за месяц освободили более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта.
Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но затем выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массовой критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Постпред Украины при ООН был в шоке от приема России делегацией Словении
25 декабря 2025, 10:45
25 декабря 2025, 10:45
 
В миреУкраинаРоссияГерманияАндрей МельникВалерий ГерасимовОлаф ШольцООН
 
 
