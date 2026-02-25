Постпред Украины в ООН купил квартиру в ФРГ по цене, превышающей его доходы

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Постпред Украины в ООН, экс-посол в Германии и в Бразилии Андрей Мельник купил квартиру в ФРГ за 372,5 тысячи долларов, хотя официальные уровень его доходов в разы ниже, выяснило РИА Новости, ознакомившись с декларацией чиновника.
Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте национального антикоррупционного бюро Украины, в 2024 году Мельник с женой купили квартиру площадью 65 квадратных метров в Германии за более чем 16 миллионов гривен (372,5 тысячи долларов). При этом экс-посол указал в документе, что за 2024 год заработал более 3,6 миллиона гривен (83,2 тысячи долларов). На счетах у него, согласно декларации, хранилось почти 20 тысяч долларов, 1,7 тысячи евро, 11,2 тысячи бразильских реалов (2,17 тысяч долларов), еще 25 тысяч долларов он хранил наличкой.
Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но затем выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массовой критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
