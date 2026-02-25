Постпред Украины в ООН купил квартиру в ФРГ по цене, превышающей его доходы

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Постпред Украины в ООН, экс-посол в Германии и в Бразилии Андрей Мельник купил квартиру в ФРГ за 372,5 тысячи долларов, хотя официальные уровень его доходов в разы ниже, выяснило РИА Новости, ознакомившись с декларацией чиновника.