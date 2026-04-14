"Новый Шольц". В Германии набросились на Мерца из-за решения по Украине

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц занял в вопросе поставок ракет Taurus ВСУ ту же позицию, что и его предшественник Олаф Шольц, пожаловалась заместитель лидера парламентской фракции немецкой Партии зеленых Агнешка Бруггер.
"Фридрих Мерц стал новым Олафом Шольцем в этом вопросе благодаря своим оправданиям", — цитирует ее издание N-tv.
В конце февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что власти Германии по-прежнему исключают поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus.
Как ранее подчеркивал Владимир Путин, их применение в зоне СВО нанесет ущерб отношениям России и Германии, но на ход боевых действий не повлияет.