"Новый Шольц". В Германии набросились на Мерца из-за решения по Украине

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц занял в вопросе поставок ракет Taurus ВСУ ту же позицию, что и его предшественник Олаф Шольц, пожаловалась заместитель лидера парламентской фракции немецкой Партии зеленых Агнешка Бруггер.



"Фридрих Мерц стал новым Олафом Шольцем в этом вопросе благодаря своим оправданиям", — цитирует ее издание N-tv.