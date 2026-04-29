МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале СВО призывали Киев к капитуляции, сомневаясь, что Украина продержится больше нескольких дней, пишут немецкие журналисты Оливер Шрём и Ульрих Тиле в книге "Подрыв", которая оказалась в распоряжении РИА Новости.

"Матеуш, ты не мог бы сказать этим двум типам, чтобы они перестали призывать меня к капитуляции?" - приводят авторы книги цитату из разговора Зеленского и Моравецкого.

Бывший польский премьер при этом высказывал недовольство тем, что Шольц открыто игнорировал вопросы отправки оружия на Украину и вместо этого уделял повышенное внимание высоким выбросам углекислого газа из-за конфликта, говорится в публикации. Однако на просьбу бывшего польского премьера сосредоточиться на конфликте Шольц лишь задавался вопросом о том, сколько дней украинцы "смогут продержаться?".

Тем не менее, Шольц и его приближенные отрицали, что он призывал Зеленского к капитуляции. В ответе на запрос авторов руководитель бюро бывшего немецкого канцлера заявила, что якобы "ни в какой момент господин Шольц не призывал" к капитуляции. Авторы книги в интервью порталу t-online при этом заявили, что соответствующие достоверные сведения им предоставили надежные источники, в числе которых главы государств.

Кроме того, помимо призывов к капитуляции, Шольц и Макрон также раздраженно реагировали на предложения увеличить объем и скорость поставок тяжелых вооружений на Украину, повышая голос при обсуждении.

Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске , включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.