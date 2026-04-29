Макрон и Шольц в начале СВО призывали Киев к капитуляции, пишут журналисты - РИА Новости, 29.04.2026
04:59 29.04.2026
Макрон и Шольц в начале СВО призывали Киев к капитуляции, пишут журналисты

РИА Новости: Макрон и Шольц в начале СВО призывали Украину к капитуляции

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в начале СВО призывали Киев к капитуляции, сомневаясь, что Украина продержится больше нескольких дней, пишут немецкие журналисты Оливер Шрем и Ульрих Тиле в книге «Подрыв».
  • Владимир Зеленский в 2022 году жаловался бывшему польскому премьер-министру Матеушу Моравецкому на призывы некоторых европейских лидеров к капитуляции.
  • Шольц и его приближенные отрицали, что он призывал Зеленского к капитуляции.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале СВО призывали Киев к капитуляции, сомневаясь, что Украина продержится больше нескольких дней, пишут немецкие журналисты Оливер Шрём и Ульрих Тиле в книге "Подрыв", которая оказалась в распоряжении РИА Новости.
Владимир Зеленский в 2022 году жаловался бывшему польскому премьеру Матеушу Моравецкому на призывы некоторых европейских лидеров к капитуляции и рассказывал, что Шольц и Макрон ему регулярно звонили, пишут немецкие журналисты.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Распад неизбежен". Заявления Макрона и Мерца о России ошеломили японцев
20 февраля, 21:28
"Матеуш, ты не мог бы сказать этим двум типам, чтобы они перестали призывать меня к капитуляции?" - приводят авторы книги цитату из разговора Зеленского и Моравецкого.
Бывший польский премьер при этом высказывал недовольство тем, что Шольц открыто игнорировал вопросы отправки оружия на Украину и вместо этого уделял повышенное внимание высоким выбросам углекислого газа из-за конфликта, говорится в публикации. Однако на просьбу бывшего польского премьера сосредоточиться на конфликте Шольц лишь задавался вопросом о том, сколько дней украинцы "смогут продержаться?".
Тем не менее, Шольц и его приближенные отрицали, что он призывал Зеленского к капитуляции. В ответе на запрос авторов руководитель бюро бывшего немецкого канцлера заявила, что якобы "ни в какой момент господин Шольц не призывал" к капитуляции. Авторы книги в интервью порталу t-online при этом заявили, что соответствующие достоверные сведения им предоставили надежные источники, в числе которых главы государств.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
"Забудьте об этом!" В США сообщили Украине плохие новости из-за России
Вчера, 01:05
Кроме того, помимо призывов к капитуляции, Шольц и Макрон также раздраженно реагировали на предложения увеличить объем и скорость поставок тяжелых вооружений на Украину, повышая голос при обсуждении.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Они безумцы!" На Западе вышли из себя из-за решения ЕС по Украине
28 апреля, 22:59
 
