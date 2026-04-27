Рейтинг@Mail.ru
Меркель потратила за два года €65 тысяч из бюджета ФРГ на стрижки и макияж
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 27.04.2026
Меркель потратила за два года €65 тысяч из бюджета ФРГ на стрижки и макияж

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший канцлер Германии Ангела Меркель потратила почти 65 тысяч евро из государственного бюджета на услуги стилиста.
  • Из федерального бюджета Германии также оплачиваются поездки Ангелы Меркель по миру, на что с июля 2024 года было израсходовано 10,5 тысяч евро.
  • Экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц совершает поездки за счет средств немецких налогоплательщиков, на что с мая 2025 года было израсходовано 6 тысяч евро.
БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель потратила из государственного бюджета почти 65 тысяч евро на услуги стилиста с июля 2024 года, следует из официального ответа правительства ФРГ на запрос фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге.
"Расходы на услуги парикмахеров и визажистов (для Меркель - ред.) за период с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года составили в общей сложности 64 тысячи 677 евро", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бундестага.
Сообщается, что из федерального бюджета Германии также оплачиваются поездки Меркель по миру. С июля 2024 года по этой статье было израсходовано 10,5 тысяч евро.
Другой экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц также совершает поездки за счет средств немецких налогоплательщиков. С мая 2025 года, когда он покинул свой пост, на эти цели было израсходовано 6 тысяч евро, следует из ответа немецкого правительства.
В миреГерманияАнгела МеркельОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала