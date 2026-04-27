Меркель потратила за два года €65 тысяч из бюджета ФРГ на стрижки и макияж

БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель потратила из государственного бюджета почти 65 тысяч евро на услуги стилиста с июля 2024 года, следует из официального ответа правительства ФРГ на запрос фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге.