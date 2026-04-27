Меркель потратила за два года €65 тысяч из бюджета ФРГ на стрижки и макияж

БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель потратила из государственного бюджета почти 65 тысяч евро на услуги стилиста с июля 2024 года, следует из официального ответа правительства ФРГ на запрос фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге.
"Расходы на услуги парикмахеров и визажистов (для Меркель - ред.) за период с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года составили в общей сложности 64 тысячи 677 евро", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бундестага.
Сообщается, что из федерального бюджета Германии также оплачиваются поездки Меркель по миру. С июля 2024 года по этой статье было израсходовано 10,5 тысяч евро.
Другой экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц также совершает поездки за счет средств немецких налогоплательщиков. С мая 2025 года, когда он покинул свой пост, на эти цели было израсходовано 6 тысяч евро, следует из ответа немецкого правительства.
