Пока президент США Дональд Трамп решал, уничтожать ему персидскую цивилизацию или выпить колы, вице-президент Джей Ди Вэнс, находясь в Будапеште, обвинил спецслужбы Украины во вмешательстве в выборы сразу в двух странах — США и Венгрии. При этом он ссылался на информацию американских спецслужб.

Обвинение громкое, но Вэнс не рассказал, как именно украинцы пытались вмешаться в выборы. Зря. Тогда расскажем мы.

В конце минувшей недели в Сербии неподалеку от венгерской границы был найден схрон со взрывчаткой и сопутствующим оборудованием. Предполагаемая цель диверсии — расположенный неподалеку газопровод. Это "Балканский поток" — часть " Турецкого потока ", по которому российский газ идет через Сербию в Венгрию от хаба в Турции

Сербские следователи подозревают как ячейки доморощенных экстремистов, так и "мигрантов с военной подготовкой". Слово "Украина" с их стороны не прозвучало ни разу, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: организатор в Киеве . Больше никому теракт на критически важной инфраструктуре Балкан не нужен, на нее даже албанцы в худшие годы не покушались.

Уничтожить газопровод найденным зарядом не получилось бы, но можно было вывести его из строя на несколько недель, спровоцировав острый энергетический кризис в Венгрии, а также в Словакии (Сербия, по мнению Баятовича, целью не была). А поражение Орбана на парламентских выборах, которые пройдут в эти выходные, — голубая мечта Владимира Зеленского . Острый дефицит топлива осуществлению этой мечты немало бы поспособствовал.

До того ВСУ нанесли удар по нефтепроводу "Дружба", снабжающего венгров и словаков нефтью из России . С тех пор его успели починить, но возобновить поставки украинцы не дали и комиссию ЕС на объект не пустили — ждут выборов. Со своей стороны Орбан распечатал кубышку, ввел дотирование цен на топливо и отделил венгров на заправках от граждан других стран ЕС. Этих мер хватит, чтоб продержаться до голосования. Хватит ли для победы на нем, узнаем скоро.

Для Киева Венгрия без Орбана — это не только надежда на вступление в ЕС, но и разблокирование кредита на 90 миллиардов евро в условиях срочной нужды. Без него правительство Украины к лету останется без денег на социальные и любые другие нужды, кроме военных (на ВСУ уходят все собственные средства). Лично для Зеленского это в перспективе означает выбор между смертью от табакерки, вознесением на вилы и эвакуационным рейсом в Лондон . Других вариантов в любом случае не просматривается — вопрос времени, но криворожец действует по принципу "умри ты сегодня, а я завтра".

В то же время взрывы на международных газопроводах — это украинский modus operandi. Уничтожение "Северных потоков" в 2022 году курировали, вероятно, англосаксы, а вот исполняли украинские подводники. Их вычислили следователи ФРГ в режиме саботажа со стороны их коллег из ЕС: бывшему канцлеру Олафу Шольцу разве что на лысину не плевали, когда он ставил вопрос о необходимости найти и наказать террористов.

Нынешнему канцлеру Фридриху Мерцу это вообще не интересно, поскольку идет вразрез с его планами по милитаризации Германии. Но даже в том случае, если немцы из принципа добьются каких-то приговоров для исполнителей, до организаторов — властей Украины — им не достать. А безнаказанность развращает, и диверсии против европейской газовой инфраструктуры стали для Киева историей успеха.

На ключевого организатора с его стороны очень похож глава президентского офиса и бывший руководитель военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов* по кличке Мамкин Пирожок. Это опасный человек, несмотря на такую кличку. И по профессии именно военный разведчик, а не комедиант, в отличие от начальника.

Усть-Луге. Именно Буданов* недавно заявил о требовании американцев прервать какие-либо удары по российским энергообъектам: Вашингтон опасается, что на фоне войны с Ираном это спровоцирует дополнительный скачок цен. В связи с этим можно подумать, будто взрывчатка осталась в сербском схроне, а не пущена в дело из-за указания американцев. Но на самом деле украинцы этим указанием демонстративно пренебрегли: сразу за признанием Буданова* последовали новые удары по терминалам в Новороссийске

В общем, украинское руководство в своем репертуаре, одновременно клоунском и адском. Международный терроризм — это их способ вмешательства в венгерские выборы. В американские, вероятно, они вмешивались как-то иначе. Но США стоит учитывать, что эти ребята быстро входят во вкус, перестают видеть берега, а по упрямству дадут фору иранцам, с которыми Трамп столкнулся на собственном опыте.

Украинцы уничтожили стратегическую инфраструктуру по снабжению газом главной промышленной экономики ЕС (то есть Германии) и заложили взрывчатку в пороховом погребе Европы (то есть на Балканах ). США — это для нынешнего правящего поколения в Киеве идеал, и они ведут себя как Штаты на минималках — атакуют и взрывают что хотят, будучи уверены, что правила не для них. Но теперь киевляне показательно игнорируют приказы из Вашингтона — отвязались. И кто сказал, что их вмешательство в американские выборы всегда будет символическим, если в случае с Венгрией оно террористическое?

Лично вице-президенту Вэнсу и его семье люди с украинскими флагами однажды сорвали отпуск в горах путем индивидуального, но невооруженного террора. А вот кандидата в президенты Трампа поклонник ВСУ пытался пристрелить возле его гольф-клуба и недавно получил за это пожизненное. При этом он бывал на Украине и пытался присоединиться к ее армии в качестве наемника, но якобы не прошел по возрасту. На роль организатора диверсий на территории США он тоже не подошел? Или, наоборот, подошел?

Превращение нашей специальной военной операции в международную антитеррористическую — это слишком хорошо звучит, чтобы стать правдой. Но в лице криворожца Запад вскормил чудовище, а потом оно, как это часто бывало в классических сюжетах, пошло против создателя и организует теракты как минимум на двух континентах (также в Африке , где, по утверждению местных властей, украинские военспецы снюхались с откровенными головорезами).

Усаму бен Ладена и афганских моджахедов тоже откармливали для борьбы с СССР , а они потом организовали крупнейший теракт в истории США. И если все те методы, которые Пентагон и ЦАХАЛ используют против Ирана (посмотрим, что будет в ходе и после заключенного перемирия), теперь легальная форма борьбы с терроризмом (а иранскую власть они называют террористической), то мы, кажется, знаем, чем можно занять себя на Украине весной и летом с пользой для человечества.

На само человечество надежд, конечно же, нет, что бы украинцы ни попытались взорвать, хоть большой адронный коллайдер. Сами, всё сами.