Мирошник прокомментировал слова Мерца о российской "нацистской пропаганде" - РИА Новости, 20.02.2026
18:49 20.02.2026
Мирошник прокомментировал слова Мерца о российской "нацистской пропаганде"
Мирошник прокомментировал слова Мерца о российской "нацистской пропаганде" - РИА Новости, 20.02.2026
Мирошник прокомментировал слова Мерца о российской "нацистской пропаганде"
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы распространении российской "нацистской... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:49:00+03:00
2026-02-20T18:49:00+03:00
в мире
германия
россия
донбасс
олаф шольц
родион мирошник
фридрих мерц
Мирошник прокомментировал слова Мерца о российской "нацистской пропаганде"

Мирошник: наследники нацистов запутались в своих попытках клеить ярлыки

Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Родион Мирошник
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы распространении российской "нацистской пропаганды", отметив, что наследники нацистов запутались в своих попытках клеить ярлыки.
В пятницу Мерц выступил на партийном съезде в Штутгарте, где заявил, что Россия якобы распространяет "ужасную нацистскую пропаганду" против украинцев.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Мерц сделал резкое заявление о Путине
19 февраля, 17:33
"Наследники нацистов несколько запутались в своих определениях и попытках клеить ярлыки налево и направо. Во-первых, обвинения в четырехлетней агрессии абсурдные. Мерц не первый, кто пытается клеить такого рода ярлыки. Один из его предшественников (экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц - ред.) говорил, что геноцид русских на Донбассе - это смешно. Вот теперь Мерц, скорее всего, пытается просто перещеголять своего предшественника, заявляя еще более бредовые вещи", - сказал он "Газета.ru".
По словам Мирошника, с Германии никто не снимал ответственности за геноцид и убийства времен нацистской Германии - "в этой связи на фоне подобных заявлений Европа тоже может стать "новым прародителем очередного глобального кровопролития".
Президент России Владимир Путин в феврале 2022 году на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии в Москве заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом. Немецкий канцлер, выступая позднее на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что когда российский президент "переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, это реально нелепо". Шольц выступал на английском и использовал слово ridiculous, что также значит "смехотворный".
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Тяжелая форма". Новое заявление Мерца о России поразило журналиста
Вчера, 16:45
 
