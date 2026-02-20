МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы распространении российской "нацистской пропаганды", отметив, что наследники нацистов запутались в своих попытках клеить ярлыки.
"Наследники нацистов несколько запутались в своих определениях и попытках клеить ярлыки налево и направо. Во-первых, обвинения в четырехлетней агрессии абсурдные. Мерц не первый, кто пытается клеить такого рода ярлыки. Один из его предшественников (экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц - ред.) говорил, что геноцид русских на Донбассе - это смешно. Вот теперь Мерц, скорее всего, пытается просто перещеголять своего предшественника, заявляя еще более бредовые вещи", - сказал он "Газета.ru".
По словам Мирошника, с Германии никто не снимал ответственности за геноцид и убийства времен нацистской Германии - "в этой связи на фоне подобных заявлений Европа тоже может стать "новым прародителем очередного глобального кровопролития".
Президент России Владимир Путин в феврале 2022 году на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии в Москве заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом. Немецкий канцлер, выступая позднее на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что когда российский президент "переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, это реально нелепо". Шольц выступал на английском и использовал слово ridiculous, что также значит "смехотворный".