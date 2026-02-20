Мирошник прокомментировал слова Мерца о российской "нацистской пропаганде"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы распространении российской "нацистской пропаганды", отметив, что наследники нацистов запутались в своих попытках клеить ярлыки.