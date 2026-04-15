Рекордное число немцев недовольны работой Мерца, показал опрос
12:34 15.04.2026
Рекордное число немцев недовольны работой Мерца, показал опрос

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рекордные 80% немцев неудовлетворены работой канцлера Германии Фридриха Мерца, следует из опроса телеканалов RTL и NTV.
Согласно результатам опроса, работой Мерца довольны лишь 18% немцев, в то время как восемь из десяти респондентов недовольны его деятельностью.
Исследование проводилось с 7 по 13 апреля 2026 года, в нем приняли участие 2502 человека. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
В начале апреля другой опрос для телеканалов RTL и NTV показал, что уровень недовольства немцев Мерцем достиг рекордных 78% - выше, чем когда-либо у предыдущего канцлера ФРГ Олафа Шольца.
