Лидер немецкой СвДП пообещала обриться налысо в случае проигрыша на выборах

БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер поспорила, что в случае провала на выборах в региональный парламент (ландтаг) Баден-Вюртемберга обреет свою голову налысо.
Выборы в ландтаг федеральной земли Баден-Вюртемберг намечены на 8 марта 2026 года.
"Я люблю свои волосы. Но если мы не пройдем в ландтаг, я обрею голову под ноль. Радикально", - заявила Бюттнер в интервью изданию Schwäbische Zeitung.
При этом политик выразила уверенность, что ей не придется этого делать и СвДП на предстоящих региональных выборах преодолеет как минимум пятипроцентный избирательный барьер. "Вы никогда не увидите меня лысой", - заверила Бюттнер.
Как следует из результатов последнего предвыборного опроса INSA, проведенного в октябре 2025 года, рейтинг СвДП в Баден-Вюртемберге составляет 5%, что как раз соответствует проходному барьеру для попадания в ландтаг. Ниже он только у партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) - 3%. Наибольшей же поддержкой среди избирателей в регионе пользуется в настоящее время Христианско-демократический союз (ХДС), за который готовы отдать свой голос на предстоящих выборах 26% жителей региона, партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 21% и "Зеленые" - 20%.
Николь Бюттнер была избрана новым генсеком СвДП в мае 2025 года.
СвДП при экс-канцлере Олафе Шольце входила в правящую коалицию вместе с социал-демократами (СДПГ) и "Зелеными", однако осенью 2024 года разногласия между тогдашним председателем партии Кристианом Линднером, с одной стороны, и двумя другими партиями коалиции, с другой стороны, привели к распаду правительства и досрочным парламентским выборам.
По итогам прошедших 23 февраля 2025 года выборов СвДП набрала 4,33% голосов и таким образом не прошла в бундестаг из-за пятипроцентного барьера. Этот результат предопределил уход Линднера с поста лидера партии в мае 2025 года. Новым председателем СвДП был избран экс-глава парламентской фракции СвДП Кристиан Дюрр.
