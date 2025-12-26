Politico высмеяла европейских лидеров, назвав 2025 год катастрофой для ЕС

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так же популярна, как ненужная инвазивная операция, президент США Дональд Трамп доминирует в политике, как медведь в отделе с медом в супермаркете, а в целом 2025 год для Европы был катастрофическим, пишет европейское издание Politico в своей юмористической колонке.

"Ну спасибо тебе, 2025-й год. Полная катастрофа, а не год. Большинство из нас мечтали бы оказаться на месте Суни Уильямс или Бутча Уилмора", - пишут авторы колонки, ссылаясь на ситуацию с американскими астронавтами, которые должны были провести в космосе 10 дней, но застряли там почти на 10 месяцев.

Как отмечается в статье, уходящий год был странным для Европы . Так, по словам авторов, Германия заменила на посту канцлера "самого Капитана Харизму" Олафа Шольца на Фридриха Мерца , "который всегда выглядит так, будто вы только что заняли его парковочное место в супермаркете, хотя он терпеливо ждал этого целую вечность". Также авторы указывают на то, что Италия Франция поменялись местами. И теперь первая является "образцом стабильности", а последняя превратилась в изысканный и созданный вручную хаос, в котором премьер-министрами "стали так много людей".

Politico при этом шуточно отмечает, что этот год запомнился и некоторыми успехами. Например, как говорится в статье, Антониу Кошта намного лучше справляется с должностью главы Евросовета , чем его предшественник Шарль Мишель . При этом авторы колонки указывают, что, насколько они могут судить, роль главы Евросовета, "заключается в заказе достаточного количества газированной воды для совещаний".

"Конечно, даже выброшенная обертка от сэндвича... превзошла бы Мишеля, но в наши дни нужно радоваться успехам, где это возможно", - добавляют авторы.