Politico высмеяла европейских лидеров, назвав 2025 год катастрофой для ЕС
13:01 26.12.2025
Politico высмеяла европейских лидеров, назвав 2025 год катастрофой для ЕС
Politico высмеяла европейских лидеров, назвав 2025 год катастрофой для ЕС - РИА Новости, 26.12.2025
Politico высмеяла европейских лидеров, назвав 2025 год катастрофой для ЕС
в мире, сша, европа, германия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, шарль мишель, еврокомиссия, politico, евросовет
В мире, США, Европа, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Шарль Мишель, Еврокомиссия, Politico, Евросовет
Politico высмеяла европейских лидеров, назвав 2025 год катастрофой для ЕС

Politico высмеяла лидеров ЕС, назвав 2025 год катастрофой для Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так же популярна, как ненужная инвазивная операция, президент США Дональд Трамп доминирует в политике, как медведь в отделе с медом в супермаркете, а в целом 2025 год для Европы был катастрофическим, пишет европейское издание Politico в своей юмористической колонке.
"Ну спасибо тебе, 2025-й год. Полная катастрофа, а не год. Большинство из нас мечтали бы оказаться на месте Суни Уильямс или Бутча Уилмора", - пишут авторы колонки, ссылаясь на ситуацию с американскими астронавтами, которые должны были провести в космосе 10 дней, но застряли там почти на 10 месяцев.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Решать не нам": фон дер Ляйен накинулась на Трампа
12 декабря, 04:47
Как отмечается в статье, уходящий год был странным для Европы. Так, по словам авторов, Германия заменила на посту канцлера "самого Капитана Харизму" Олафа Шольца на Фридриха Мерца, "который всегда выглядит так, будто вы только что заняли его парковочное место в супермаркете, хотя он терпеливо ждал этого целую вечность". Также авторы указывают на то, что Италия и Франция поменялись местами. И теперь первая является "образцом стабильности", а последняя превратилась в изысканный и созданный вручную хаос, в котором премьер-министрами "стали так много людей".
Брюсселе (глава ЕК - ред.) Урсула фон дер Ляйен была примерно так же популярна, как ненужная инвазивная операция, и пережила не один, а три вотума доверия", - говорится в колонке.
Politico при этом шуточно отмечает, что этот год запомнился и некоторыми успехами. Например, как говорится в статье, Антониу Кошта намного лучше справляется с должностью главы Евросовета, чем его предшественник Шарль Мишель. При этом авторы колонки указывают, что, насколько они могут судить, роль главы Евросовета, "заключается в заказе достаточного количества газированной воды для совещаний".
"Конечно, даже выброшенная обертка от сэндвича... превзошла бы Мишеля, но в наши дни нужно радоваться успехам, где это возможно", - добавляют авторы.
Издание не забыло упомянуть и о президенте США Дональде Трампе, который доминировал в 2025 году так же, "как медведь доминировал бы в отделе меда, если бы его выпустили в супермаркете".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Будет хуже": в США набросились на Зеленского после его слов о Европе
25 декабря, 05:26
 
В миреСШАЕвропаГерманияУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампШарль МишельЕврокомиссияPoliticoЕвросовет
 
 
