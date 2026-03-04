https://ria.ru/20260304/ispaniya-2078439466.html
Глава МИД Испании выразила "удивление" из-за молчания Мерца после угроз США
Испания передала Германии свое "удивление" в связи с молчанием канцлера Фридриха Мерца после резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида, РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:16:00+03:00
в мире
испания
германия
мадрид
хосе мануэль альбарес
дональд трамп
фридрих мерц





