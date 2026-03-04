Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Испании выразила "удивление" из-за молчания Мерца после угроз США - РИА Новости, 04.03.2026
13:16 04.03.2026
Глава МИД Испании выразила "удивление" из-за молчания Мерца после угроз США
Испания передала Германии свое "удивление" в связи с молчанием канцлера Фридриха Мерца после резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида, РИА Новости, 04.03.2026
в мире
в мире, испания, германия, мадрид, хосе мануэль альбарес, дональд трамп, фридрих мерц
В мире, Испания, Германия, Мадрид, Хосе Мануэль Альбарес, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Испания передала Германии свое "удивление" в связи с молчанием канцлера Фридриха Мерца после резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида, заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
Во вторник Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
США не предупредили союзников о начале операции в Иране, заявил МИД Испании
Вчера, 12:46
"Я, безусловно, передал наше удивление этим словам", - сказал глава испанской дипломатии в интервью на телеканале TVE, отвечая на вопрос о молчании Мерца на заявления Вашингтона.
По словам Альбареса, за время его работы он взаимодействовал уже с тремя канцлерами Германии - Ангелой Меркель, Олафом Шольцем и Фридрихом Мерцем. Министр подчеркнул, что он не может представить, чтобы Меркель или Шольц так среагировали, отметив, что у них "был иной европейский дух".
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Глава МИД Испании ответил на угрозы США
Вчера, 12:43
 
В миреИспанияГерманияМадридХосе Мануэль АльбаресДональд ТрампФридрих Мерц
 
 
