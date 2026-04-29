Рейтинг@Mail.ru
Мерц рассказал о нападках на него в соцсетях
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 29.04.2026
Мерц рассказал о нападках на него в соцсетях

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Мерц заявил, что подвергается нападкам в соцсетях сильнее, чем любой другой канцлер до него.
  • Мерц признал, что его выбор слов нередко вызывает недоумение и возмущение в обществе.
  • Согласно исследованию института INSA для газеты Bild, Мерц стал самым непопулярным политиком в стране, набрав среднюю оценку 2,9 балла.
БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Канцлер Германии заявил, что подвергается таким нападкам в соцсетях, как ни один канцлер до него.
"Я лишь изредка захожу в соцсети. Но если вы посмотрите, что там обо мне распространяют, как меня атакуют и унижают - ни одному федеральному канцлеру до меня не приходилось терпеть ничего подобного. Я не жалуюсь, но такова реальность", - заявил Мерц в интервью изданию Spiegel.
По мнению Мерца, экс-канцлеру Олафу Шольцу тоже приходилось немало терпеть, но он "пытался внушить населению, будто всё будет не так уж плохо, если выберут его".
"Он ведь всегда говорил, что не хочет противопоставлять политику безопасности социальной политике. Мы больше не можем себе этого позволить", - сказал Мерц.
Вместе с тем канцлер признал, что его выбор слов нередко вызывает недоумение и возмущение в инфополе. Ранее Мерц говорил, что его слова о влиянии миграции на облик немецких городов были не совсем удачными. При этом он отказывался извиняться за вызвавшую в Бразилии критику фразу о том, что его пул журналистов был рад вернуться в "прекрасную" Германию из бразильского города Белен-ду-Пара.
"Я говорю то, что считаю правильным, и принимаю тот факт, что это вызывает бурные споры. Однако я также замечаю, что такие слова сталкиваются с гипернервозной общественностью, которую легко "триггернуть". Тем не менее, я не собираюсь себе изменять", - отметил он.
Ранее Мерц стал самым непопулярным политиком в стране, следует из нового исследования института INSA для газеты Bild. Согласно данным исследования, Мерц занял последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла.
В миреГерманияФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала