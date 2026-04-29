Мерц рассказал о нападках на него в соцсетях

Мерц признал, что его выбор слов нередко вызывает недоумение и возмущение в обществе.

Согласно исследованию института INSA для газеты Bild, Мерц стал самым непопулярным политиком в стране, набрав среднюю оценку 2,9 балла.

БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Канцлер Германии заявил, что подвергается таким нападкам в соцсетях, как ни один канцлер до него.

"Я лишь изредка захожу в соцсети. Но если вы посмотрите, что там обо мне распространяют, как меня атакуют и унижают - ни одному федеральному канцлеру до меня не приходилось терпеть ничего подобного. Я не жалуюсь, но такова реальность", - заявил Мерц в интервью изданию Spiegel.

По мнению Мерца, экс-канцлеру Олафу Шольцу тоже приходилось немало терпеть, но он "пытался внушить населению, будто всё будет не так уж плохо, если выберут его".

"Он ведь всегда говорил, что не хочет противопоставлять политику безопасности социальной политике. Мы больше не можем себе этого позволить", - сказал Мерц.

Вместе с тем канцлер признал, что его выбор слов нередко вызывает недоумение и возмущение в инфополе. Ранее Мерц говорил, что его слова о влиянии миграции на облик немецких городов были не совсем удачными. При этом он отказывался извиняться за вызвавшую в Бразилии критику фразу о том, что его пул журналистов был рад вернуться в "прекрасную" Германию из бразильского города Белен-ду-Пара.

"Я говорю то, что считаю правильным, и принимаю тот факт, что это вызывает бурные споры. Однако я также замечаю, что такие слова сталкиваются с гипернервозной общественностью, которую легко "триггернуть". Тем не менее, я не собираюсь себе изменять", - отметил он.