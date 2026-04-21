Берлин знал о подготовке теракта на "Северных потоках", выяснили журналисты

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти Германии не приняли никаких мер по защите газопроводов "Северные потоки", несмотря на заранее поступившую информацию от западных спецслужб о подготовке возможного теракта, следует из книги-расследования "Подрыв" немецких журналистов Оливера Шрёма и Ульриха Тиле, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Американская газета (Washington Post - ред.), правда, в общих чертах пишет, что ЦРУ и "одна европейская разведслужба" сообщили немцам о плане за четыре месяца до атаки. Но ни слова о том, что депеша пришла от нидерландской разведки и насколько детальной она в действительности была. Ни слова о намеке на Украину и об имени (бывшего главкома ВСУ Валерия - ред.) Залужного. Таким образом, общественность не узнает, что власти были в курсе, но при этом все равно не приняли никаких мер безопасности", - говорится в книге.
Отдельно журналисты-расследователи отметили, что предупреждения иностранных спецслужб не обсуждались и на заседании контрольного органа бундестага, на котором присутствовал тогдашний глава федерального ведомства экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт.
"Ни слова об указаниях ЦРУ. Ни слова о предупреждениях из Гааги. Ни слова о Залужном, бывшем украинском главнокомандующем, чье имя еще на раннем этапе фигурировало в предупреждениях как имя возможного закулисного манипулятора. Потому что это показало бы: Шмидт был предупрежден - и ничего не сделал", - указывают авторы расследования.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.