Берлин знал о подготовке теракта на "Северных потоках", выяснили журналисты

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти Германии не приняли никаких мер по защите газопроводов "Северные потоки", несмотря на заранее поступившую информацию от западных спецслужб о подготовке возможного теракта, следует из книги-расследования "Подрыв" немецких журналистов Оливера Шрёма и Ульриха Тиле, с которой ознакомилось РИА Новости.