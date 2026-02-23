Рейтинг@Mail.ru
06:44 23.02.2026
Немецкий эксперт прокомментировал отказ Мерца от контактов с Путиным
Немецкий эксперт прокомментировал отказ Мерца от контактов с Путиным

РИА Новости: отказ Германии от диалога с Россией показал отсутствие суверенитета

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
© REUTERS / Jana Rodenbusch
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца от контактов с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ранее заявленному желанию немецкого лидера наладить диалог, показал, что у Берлина нет суверенитета для самостоятельной внешней политики, таким мнением с РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Мерц в интервью немецкому изданию Rheinpfalz ранее исключил вероятность налаживания диалога с российской стороной. Также он отверг возможность возобновления поставок российского газа. При этом еще в январе канцлер выражал надежду на восстановление отношений с Москвой.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Глава РФПИ рассказал, с чем связано падение конкурентоспособности Германии
21 февраля, 09:36
"Он высказывался в пользу контактов с Путиным, но не стал их проводить. Это явно не потому, что Олаф Шольц при уходе с поста канцлера забрал с собой телефонную книгу. Им известно, как связаться с Россией, но они на это не идут, полагаю, потому что Германия не суверенна в полном смысле этого слова", - сказал Нимайер.
По его мнению, политика Мерца зависит от США, сохраняющих многочисленные военные объекты на территории Германии, которая является для американцев логистическим узлом.
"И очевидно, что с другой стороны Атлантического океана Мерцу пришло предостережение насчет самостоятельного диалога с Россией... Стало быть, если нет одобрения Вашингтона, Германия не может начать переговоры", - считает политик.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Тяжелая форма". Новое заявление Мерца о России поразило журналиста
20 февраля, 16:45
 
