Немецкий эксперт прокомментировал отказ Мерца от контактов с Путиным

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца от контактов с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ранее заявленному желанию немецкого лидера наладить диалог, показал, что у Берлина нет суверенитета для самостоятельной внешней политики, таким мнением с РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.