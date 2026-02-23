МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца от контактов с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ранее заявленному желанию немецкого лидера наладить диалог, показал, что у Берлина нет суверенитета для самостоятельной внешней политики, таким мнением с РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Мерц в интервью немецкому изданию Rheinpfalz ранее исключил вероятность налаживания диалога с российской стороной. Также он отверг возможность возобновления поставок российского газа. При этом еще в январе канцлер выражал надежду на восстановление отношений с Москвой.
"Он высказывался в пользу контактов с Путиным, но не стал их проводить. Это явно не потому, что Олаф Шольц при уходе с поста канцлера забрал с собой телефонную книгу. Им известно, как связаться с Россией, но они на это не идут, полагаю, потому что Германия не суверенна в полном смысле этого слова", - сказал Нимайер.
"И очевидно, что с другой стороны Атлантического океана Мерцу пришло предостережение насчет самостоятельного диалога с Россией... Стало быть, если нет одобрения Вашингтона, Германия не может начать переговоры", - считает политик.
"Тяжелая форма". Новое заявление Мерца о России поразило журналиста
20 февраля, 16:45