Опрос показал уровень недовольства Мерцем в Германии
18:31 07.04.2026
Опрос показал уровень недовольства Мерцем в Германии

Forsa: уровень недовольства Мерцем достиг рекордных 78%

Фридрих Мерц, 07.04.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уровень недовольства немцев канцлером Германии Фридрихом Мерцем достиг рекордных 78% - выше, чем когда-либо у предыдущего канцлера ФРГ Олафа Шольца, следует из опроса института по изучению общественного мнения Forsa для телеканалов RTL и ntv.
Как показали результаты опроса, работой Мерца довольны лишь 22% опрошенных, в то время как почти восемь из десяти дают ей негативную оценку. Отмечается, что рейтинг доверия канцлеру с июня прошлого года снизился больше чем вдвое. Телеканал ntv обращает внимание на то, что настолько низкого рейтинга в рамках опросов Forsa у Шольца, которого Мерц активно критиковал в том числе и за низкий уровень поддержки среди населения, никогда не было.
Опрос проводился в период с 31 марта по 2 апреля среди 1503 человек. Максимальная погрешность составляет три процентных пункта.
Ранее опрос, проведенный институтом Infratest dimap для телеканала ARD и газеты Welt, результаты которого были опубликованы первого апреля, показал, что 84% немцев выразили недовольство работой правительства во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, что стало рекордным показателем с момента его вступления в должность в мае 2025 года.
Другой опрос, проведенный институтом INSA в конце марта, показал, что более 40% граждан ФРГ ожидают распада правительства канцлера Германии Фридриха Мерца до окончания срока его полномочий.
