Опрос показал уровень недовольства Мерцем в Германии

Как показали результаты опроса, работой Мерца довольны лишь 22% опрошенных, в то время как почти восемь из десяти дают ей негативную оценку. Отмечается, что рейтинг доверия канцлеру с июня прошлого года снизился больше чем вдвое. Телеканал ntv обращает внимание на то, что настолько низкого рейтинга в рамках опросов Forsa у Шольца, которого Мерц активно критиковал в том числе и за низкий уровень поддержки среди населения, никогда не было.