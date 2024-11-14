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Биография Василия Ливанова

Василий Ливанов: биография, личная жизнь актера, последние новости, интересные факты

Биография Василия Ливанова

Киноактер, режиссер, сценарист Василий Борисович Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье потомственных актеров. Его дед, Николай Ливанов (1874-1949,... РИА Новости, 14.11.2024

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Биография Василия ЛивановаКиноактер, режиссер, сценарист Василий Борисович Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье потомственных актеров. Его дед, Николай Ливанов (1874-1949, сценический псевдоним Извольский), был артистом провинциального, а затем столичного театра, отец, Борис Ливанов (1904–1972), – известный актер театра и кино.ОбразованиеВасилий Ливанов учился в мужской школе № 170, где в разные годы получали образование писатель Эдуард Радзинский, композитор Геннадий Гладков, артист Андрей Миронов и другие. В 1950-1954 годах продолжил обучение в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина. В училище Василий Ливанов поставил "Трех толстяков" Юрия Олеши (дипломная работа) и сам оформил спектакль. Музыку к постановке написал Геннадий Гладков. В 1966 году мультипликационным фильмом по своему же сценарию "Самый-самый-самый" он завершил образование на Высших режиссерских курсах при Госкино СССР (мастерская Михаила Ромма). Театральная карьераПосле окончания Щукинского училища, в 1958 году Ливанов был принят в труппу Театра имени Вахтангова. Не сыграв ни одной роли на сцене, через год ушел из театра.В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве.В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив".Роли в киноВ кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году он снялся в главной роли в фильме кинорежиссера Михаила Калатозова "Неотправленное письмо". Затем последовал ряд ярких киноработ – Петр в "Слепом музыканте" (1960) по одноименной повести Владимира Короленко, народоволец Крыльцов в "Воскресении" (1960-1961) по роману Льва Толстого, Саша Зеленин в "Коллегах" (1962) по повести Василия Аксенова, которые принесли актеру известность. На международном кинофестивале в Мар-дель-Плата (Аргентина) он был назван "самым популярным актером года".Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986). Фильм был воспринят с восторгом не только в Советском Союзе, но и за рубежом, особенно на родине сыщика – в Англии. Ливанов и Виталий Соломин, исполнивший роль доктора Ватсона, были признаны англичанами, как лучшая пара Шерлока Холмса – доктора Ватсона. За эту роль Василий Ливанов в 2006 году был награжден орденом Британской империи. В 2007 году в Москве, на Смоленской набережной, у стен посольства Великобритании, была открыта скульптурная композиция "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", прототипом которой послужили Василий Ливанов и Виталий Соломин. В том же году на одной из монет памятных новозеландских долларов был изображен Шерлок Холмс в исполнении Ливанова. Василий Ливанов также играл в фильмах "Мне было девятнадцать" (1967), "Игрок" (1972), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Ярославна, королева Франции" (1978), "Лунная радуга" (1983), "Необыкновенные приключения Карика и Вали" (1987), "Дон Кихот возвращается" (1997) и других.В 2000-х годах он снимался в сериалах "Сыщики-3" (2004), "Мастер и Маргарита" (2005), боевиках "Мужской сезон. Бархатная революция" (2005), "Медвежья охота" (2007).Как режиссер он снял мультфильмы "Самый, самый, самый, самый" (1966), "Синяя птица" (1970), "Фаэтон – сын Солнца" (1972). В 1996 году совместно с Олегом Григоровичем поставил и свою первую полнометражную картину "Дон Кихот возвращается", в которой сыграл главную роль. В 2019 году в рамках Московского международного кинофестиваля состоялся показ исторического фильма Ливанова "Медный всадник России" об истории создания памятника Петру I в Санкт-Петербурге. Василий Ливанов выступил в картине не только как режиссер, но и как сценарист и продюсер. Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) "Бременские музыканты" (1969) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские".Ливанов написал сценарии мультфильмов "Дед Мороз и лето" (1969), "Фаэтон – сын Солнца" (1972), "Паучок Ананси и волшебная палочка" (1973), "Зеркало времени" (1976), "Талант и поклонники" (1978), "Кролик с капустного огорода" (2006) и другим.Неповторимый голос Василия Ливанова одушевил персонажи мультфильмов – Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся"(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). В мультфильме "Как Маша поссорилась с подушкой" (1977) он озвучивает всех персонажей – от девочки Маши до летучей мыши.Всего голосом Василия Ливанова говорят на экране около 300 персонажей.Литературные достиженияС 1979 года Василий Ливанов – член Союза писателей СССР.Он написал пьесы "Бременские музыканты" (совместно с Юрием Энтиным), "Дон Жуан" (совместно с Гарри Бардиным), "Мой любимый клоун", "Исполнитель" (совместно с Владимиром Валуцким).В 1990 году вышел сборник Ливанова "Агния, дочь Агнии".В 2002 году был издан полный сборник его сказок "Дед Мороз и лето", в 2004 году – книга-сборник "Помни о белой вороне", в 2005 году – трехтомник, в состав которого вошли повести, рассказы, очерки, сказки и пьесы.В 2010 году вышел двухтомник его произведений, куда вошли воспоминания, впечатления, повести, пьесы. В последние годы Ливанов издал книги "Путь из детства. Эхо одного тире", "Неизвестный Шерлок Холмс. Помни о белой вороне", "Мой отец – Борис Ливанов", "Судьба и ремесло. Актерские истории", "Невыдуманный Пастернак. Памятные встречи". НаградыВасилий Ливанов входит в правление Союза кинематографистов России, в президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Творчество Василия Ливанова было отмечено различными наградами. В 1988 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. В 2005 году он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в 2016 году – орденом Почета. Лауреат Государственной премии ГДР (1969). Является кавалером ордена Британской империи за театральное и исполнительское искусство (2006).В 2002 году он был удостоен почетной медали "За актерскую доблесть".В 2017 году за выдающийся вклад в историю российского кинематографа Ливанов получил Национальную кинематографическую премию "Золотой орел". В 2018 году именная звезда с отпечатками ладоней и автографами актера была заложена на Площади звезд российского кинематографа в Москве. Среди его общественных наград – орден "Щит Отечества" I степени, орден Ломоносова, а также орден Святого благоверного князя Даниила Московского Русской православной церкви.СемьяВасилий Ливанов женат вторым браком. Его супруга Елена Ливанова – художник-мультипликатор, заслуженный художник России. У Ливанова два сына и дочь.Последние новости29 сентября 2024 года народному артисту стало плохо, он был госпитализирован в НИИ имени Н. В. Склифосовского с подозрением на инфаркт. Медики прооперировали Василия Борисовича и удалили тромб, который был опасен для жизни. Также, по сведениям из открытых источников, у него было выявлено поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови, сердечная и дыхательная недостаточность. Несколько дней назад семья Ливанова сообщила, что ему стало лучше, но 11 октября в пресс-службе московского НИИ имени Склифосовского появилась информация, что состояние здоровья народного артиста ухудшилось, он по-прежнему находится в реанимации неврологического отделения.3 октября народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию отделения неврологии, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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