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Любимые песни детства: кто создал хиты из советских мультфильмов

Любимые песни детства: кто создал хиты из советских мультфильмов - РИА Новости, 18.02.2025

Любимые песни детства: кто создал хиты из советских мультфильмов

Кажется, его музыка была с нами всегда — по радио, в кино, на телевидении звучали яркие и мгновенно запоминающиеся мелодии Геннадия Гладкова. От них на сердце... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Кажется, его музыка была с нами всегда — по радио, в кино, на телевидении звучали яркие и мгновенно запоминающиеся мелодии Геннадия Гладкова. От них на сердце становилось легко, они радовали нас среди серых будней. Его песни и сегодня — неотъемлемая часть нас самих. Известному и любимому многими композитору 18 февраля исполнилось бы 90 лет. О творческом пути и интересных подробностях жизни Геннадия Гладкова — в материале РИА Новости.Некоторые из самых популярных песен Геннадия ГладковаОт песен для Лидии Руслановой до джаза Цфасмана: как семья Гладкова взрастила гения киномузыкиОн родом из музыкальной семьи: дед аккомпанировал самой Лидии Руслановой, отец был джазменом, играл с великим Александром Цфасманом. Правда, в юности Геннадий чуть было не сменил профессию — поступил в химический политехникум, но все равно очень быстро вернулся в консерваторию. И путь был предопределен: Гладков стал дипломированным композитором.Дружба длиною в жизнь: как Василий Ливанов открыл миру будущего автора "Бременских музыкантов"В кинематограф — а вернее, в мультипликацию — его привел Василий Ливанов. Их дружбу можно назвать образцовой: два московских озорника, они всю жизнь прошли рука об руку. В юности вместе дрались, постоянно приходили на выручку, когда кто-то один оказывался в трудном положении. Так что когда Ливанову понадобился композитор для мультфильма "Самый, самый, самый, самый" — выбор был однозначен: только Гладков. Впрочем, Ливанов знал, что делает и каково работать с Гладковым-соратником: тот писал, к примеру, музыку для дипломного спектакля Василия Борисовича "Три толстяка" в Щукинском училище.Гармоничный путь к славеКонец 60-х и начало 70-х годов — это настоящая слава Гладкова-композитора. Во-первых, выходит мультипликационная дилогия о бременских музыкантах: в тандем Геннадия Гладкова и Василия Ливанова добавился поэт Юрий Энтин. Песни буквально ушли в народ. "Ничего на свете лучше нету", "Ох, рано встает охрана", "Куда ты, тропинка, меня привела" — все, и взрослые, и дети, их распевали. Когда Ливанов и Энтин затеяли продолжение "Бременских", то к работе не смог подключиться Олег Анофриев, который озвучивал в первом мультфильме практически всех персонажей, кроме Осла и Принцессы. Так что петь в продолжении пригласили Муслима Магомаева. И у того прекрасно получились все партии, кроме одной: исполнить песенку Короля Магомаев не смог. Тогда Гладков взял и спел сам. Король у него получился трогательный, с надтреснутым фальцетом, по-чаплински нелепый."Уно моменто" и другие хиты: как Гладков придумывал песни на спор с ЗахаровымСобственно, этим же тембром Геннадий Гладков споет еще в одной киноработе: у него сложится тандем с Марком Захаровым, для спектаклей которого он с восторгом сочинял музыку. В легендарном "Тиле" он во время гастролей в Польше еще и вышел на сцену: сам играл все партии и импровизировал. Захаров начал снимать кино — и с выбором композитора сомнений не было. Когда в "Формуле любви" понадобилось спеть песенку двух слуг — Жакоба и Маргадона, вместо Семена Фарады одну из вокальных партий снова исполнил Гладков. Кстати, слова к этой ироничной песенке — "Уно моменто" — тоже сочинил сам композитор.Сказки и мюзиклы Геннадия ГладковаБыли у него и эксперименты. Например, мультфильм-мюзикл "Разлученные" — все по тем же "Трем толстякам". В нем вообще не было реплик персонажей, зато все делала музыка — разная по стилю, яркая, волшебная, почти арт-роковая. Или "Голубой щенок", сценарий к которому написал Юрий Энтин. Эта трогательная сказка до сих пор любима зрителями. Кстати, изначально в качестве композитора Энтин пригласил Давида Тухманова, но не сложилось. Из своего варианта песенки "Если другом ты любим" Тухманов потом сделает песню "Как прекрасен этот мир". А вот Гладков сразу влился в творческий коллектив — и все пошло как по маслу: Геннадий Игоревич еще и активно работал с артистами, участвовавшими в озвучании, а с Андреем Мироновым и Михаилом Боярским они сдружились.Инсульт, возвращение и последние шедевры: как музыка спасла ГладковаКогда в 2014 году Гладков перенес инсульт и боялся, что выпадет из работы, на помощь снова пришел Василий Ливанов. После долгого творческого перерыва он стал снимать исторический фильм "Медный всадник России", посвященный биографии знаменитого скульптора Фальконе. Композитором позвал Гладкова — и эта работа фактически вдохнула в Геннадия Игоревича силы: он опять вернулся к полноценному творчеству.Геннадий Гладков прожил долгую и яркую жизнь, до последних дней был активен, полон творческих идей, даже политикой интересовался — рвался выступить для наших бойцов. Правда, возраст был уже почтенный — знаменитый композитор ушел из жизни в 88 лет, но его прекрасная музыка осталась навсегда. Каждая мелодия наполнена радостью, которую он так щедро нам дарил.

https://ria.ru/20250215/kozelsk-1999494333.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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