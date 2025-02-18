Любимые песни детства: кто создал хиты из советских мультфильмов
Известному композитору Геннадию Гладкову 18 февраля исполнилось бы 90 лет
© Союзмультфильм (1969)Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"
© Союзмультфильм (1969)
Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Кажется, его музыка была с нами всегда — по радио, в кино, на телевидении звучали яркие и мгновенно запоминающиеся мелодии Геннадия Гладкова. От них на сердце становилось легко, они радовали нас среди серых будней. Его песни и сегодня — неотъемлемая часть нас самих. Известному и любимому многими композитору 18 февраля исполнилось бы 90 лет. О творческом пути и интересных подробностях жизни Геннадия Гладкова — в материале РИА Новости.
Некоторые из самых популярных песен Геннадия Гладкова
© Гостелерадио (1984)Кадр из фильма "Формула любви"
© Гостелерадио (1984)
Кадр из фильма "Формула любви"
- "Луч солнца золотого" ("Серенада Трубадура")
Мультфильм "По следам бременских музыкантов" (1973)
Серенада Трубадура, ставшая символом советской мультипликации. Первоначально исполнена Муслимом Магомаевым, но в сиквеле партию Короля спел сам Гладков.
- "Ничего на свете лучше нету"
Мультфильм "Бременские музыканты" (1969)
Легендарная песня о свободе и дружбе. Текст Юрия Энтина, вокал Олега
Анофриева.
- "Проснись и пой"
Фильм "Джентльмены удачи" (1971)
Шуточная композиция, сопровождающая ключевые моменты комедии.
- "Я на солнышке лежу"
Мультфильм "Как Львенок и Черепаха пели песню" (1974)
Добрая детская песенка, которую так приятно напевать.
- "Уно моменто" ("Неаполитанская песня")
Фильм "Формула любви" (1984)
Шутливая итальянская песенка, исполненная Александром Абдуловым и Семеном Фарадой. Гладков сам записал партию вместо Фарады.
- "Синема"
Фильм "Человек с бульвара Капуцинов" (1987)
Песня-гимн кинематографу, ставшая визитной карточкой фильма.
- "Песня Остапа Бендера" ("Нет, я не плачу и не рыдаю")
Фильм "12 стульев" (1976)
Лирическая композиция в исполнении Андрея Миронова. Текст Юлия Кима.
- "Песня волшебника"
Фильм "Обыкновенное чудо" (1978)
Мистическая мелодия, создающая атмосферу сказки. Исполнена Олегом Янковским.
- "Бабочка"
Фильм "Обыкновенное чудо" (1978)
Романтическая песня, едва не запрещенная цензурой из-за "вульгарного подтекста".
- "Говорят, мы бяки-буки"
Мультфильм "Бременские музыканты" (1969)
Песня разбойников с запоминающимся ритмом. Вокал Олега Анофриева.
- "Песня Голубого щенка"
Мультфильм "Голубой щенок" (1976)
Трогательная композиция о принятии себя. Исполнена Алисой Фрейндлих.
- "Песня друзей"
Мультфильм "Бременские музыканты" (1969)
Зажигательная композиция о приключениях героев. Текст Юрия Энтина.
- "Романс Дианы"
Фильм "Собака на сене" (1977)
Исполнена Михаилом Боярским и Еленой Дриацкой. Один из ключевых
номеров мюзикла.
- "Ох, рано встает охрана!"
Мультфильм "Бременские музыканты" (1969)
Шуточная песня стражи.
© Союзмультфильм (1974)Кадр из мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню"
© Союзмультфильм (1974)
Кадр из мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню"
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© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк
Композитор Геннадий Гладков на репетиции концерта, посвященного своему юбилею
Композитор Геннадий Гладков на репетиции концерта, посвященного своему юбилею
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© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков
Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКомпозитор Геннадий Гладков и дирижер Сергей Скрипка
Композитор Геннадий Гладков и дирижер Сергей Скрипка
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Композитор Геннадий Гладков на репетиции концерта, посвященного своему юбилею
1 из 3
Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков
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Композитор Геннадий Гладков и дирижер Сергей Скрипка
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Правда, в юности Геннадий чуть было не сменил профессию — поступил в химический политехникум, но все равно очень быстро вернулся в консерваторию. И путь был предопределен: Гладков стал дипломированным композитором.
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© Союзмультфильм (1969)Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"
© Союзмультфильм (1969)
Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"
В юности вместе дрались, постоянно приходили на выручку, когда кто-то один оказывался в трудном положении. Так что когда Ливанову понадобился композитор для мультфильма "Самый, самый, самый, самый" — выбор был однозначен: только Гладков.
Впрочем, Ливанов знал, что делает и каково работать с Гладковым-соратником: тот писал, к примеру, музыку для дипломного спектакля Василия Борисовича "Три толстяка" в Щукинском училище.
Гармоничный путь к славе
Конец 60-х и начало 70-х годов — это настоящая слава Гладкова-композитора. Во-первых, выходит мультипликационная дилогия о бременских музыкантах: в тандем Геннадия Гладкова и Василия Ливанова добавился поэт Юрий Энтин. Песни буквально ушли в народ. "Ничего на свете лучше нету", "Ох, рано встает охрана", "Куда ты, тропинка, меня привела" — все, и взрослые, и дети, их распевали.
Когда Ливанов и Энтин затеяли продолжение "Бременских", то к работе не смог подключиться Олег Анофриев, который озвучивал в первом мультфильме практически всех персонажей, кроме Осла и Принцессы. Так что петь в продолжении пригласили Муслима Магомаева. И у того прекрасно получились все партии, кроме одной: исполнить песенку Короля Магомаев не смог.
Тогда Гладков взял и спел сам. Король у него получился трогательный, с надтреснутым фальцетом, по-чаплински нелепый.
"Уно моменто" и другие хиты: как Гладков придумывал песни на спор с Захаровым
Собственно, этим же тембром Геннадий Гладков споет еще в одной киноработе: у него сложится тандем с Марком Захаровым, для спектаклей которого он с восторгом сочинял музыку.
© Гостелерадио (1984)Кадр из фильма "Формула любви"
Кадр из фильма "Формула любви"
© Гостелерадио (1984)
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© Гостелерадио (1984)
Сцена из кинофильма "Формула любви"
Сцена из кинофильма "Формула любви"
© Гостелерадио (1984)
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Кадр из фильма "Формула любви"
© Гостелерадио (1984)
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Сцена из кинофильма "Формула любви"
© Гостелерадио (1984)
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В легендарном "Тиле" он во время гастролей в Польше еще и вышел на сцену: сам играл все партии и импровизировал. Захаров начал снимать кино — и с выбором композитора сомнений не было.
Когда в "Формуле любви" понадобилось спеть песенку двух слуг — Жакоба и Маргадона, вместо Семена Фарады одну из вокальных партий снова исполнил Гладков. Кстати, слова к этой ироничной песенке — "Уно моменто" — тоже сочинил сам композитор.
Сказки и мюзиклы Геннадия Гладкова
Были у него и эксперименты. Например, мультфильм-мюзикл "Разлученные" — все по тем же "Трем толстякам". В нем вообще не было реплик персонажей, зато все делала музыка — разная по стилю, яркая, волшебная, почти арт-роковая.
© Союзмультфильм (1976)Кадр из мультфильма "Голубой щенок"
© Союзмультфильм (1976)
Кадр из мультфильма "Голубой щенок"
Или "Голубой щенок", сценарий к которому написал Юрий Энтин. Эта трогательная сказка до сих пор любима зрителями.
Кстати, изначально в качестве композитора Энтин пригласил Давида Тухманова, но не сложилось. Из своего варианта песенки "Если другом ты любим" Тухманов потом сделает песню "Как прекрасен этот мир".
А вот Гладков сразу влился в творческий коллектив — и все пошло как по маслу: Геннадий Игоревич еще и активно работал с артистами, участвовавшими в озвучании, а с Андреем Мироновым и Михаилом Боярским они сдружились.
Инсульт, возвращение и последние шедевры: как музыка спасла Гладкова
Когда в 2014 году Гладков перенес инсульт и боялся, что выпадет из работы, на помощь снова пришел Василий Ливанов. После долгого творческого перерыва он стал снимать исторический фильм "Медный всадник России", посвященный биографии знаменитого скульптора Фальконе.
Композитором позвал Гладкова — и эта работа фактически вдохнула в Геннадия Игоревича силы: он опять вернулся к полноценному творчеству.
© Круглый стол (2019)Кадр из фильма "Медный всадник России"
© Круглый стол (2019)
Кадр из фильма "Медный всадник России"
Геннадий Гладков прожил долгую и яркую жизнь, до последних дней был активен, полон творческих идей, даже политикой интересовался — рвался выступить для наших бойцов.
Правда, возраст был уже почтенный — знаменитый композитор ушел из жизни в 88 лет, но его прекрасная музыка осталась навсегда. Каждая мелодия наполнена радостью, которую он так щедро нам дарил.
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