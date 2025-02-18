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Любимые песни детства: кто создал хиты из советских мультфильмов - РИА Новости, 18.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 18.02.2025 (обновлено: 11:34 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/muzyka-1999909078.html
Любимые песни детства: кто создал хиты из советских мультфильмов
Любимые песни детства: кто создал хиты из советских мультфильмов - РИА Новости, 18.02.2025
Любимые песни детства: кто создал хиты из советских мультфильмов
Кажется, его музыка была с нами всегда — по радио, в кино, на телевидении звучали яркие и мгновенно запоминающиеся мелодии Геннадия Гладкова. От них на сердце... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T08:00:00+03:00
2025-02-18T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Кажется, его музыка была с нами всегда — по радио, в кино, на телевидении звучали яркие и мгновенно запоминающиеся мелодии Геннадия Гладкова. От них на сердце становилось легко, они радовали нас среди серых будней. Его песни и сегодня — неотъемлемая часть нас самих. Известному и любимому многими композитору 18 февраля исполнилось бы 90 лет. О творческом пути и интересных подробностях жизни Геннадия Гладкова — в материале РИА Новости.Некоторые из самых популярных песен Геннадия ГладковаОт песен для Лидии Руслановой до джаза Цфасмана: как семья Гладкова взрастила гения киномузыкиОн родом из музыкальной семьи: дед аккомпанировал самой Лидии Руслановой, отец был джазменом, играл с великим Александром Цфасманом. Правда, в юности Геннадий чуть было не сменил профессию — поступил в химический политехникум, но все равно очень быстро вернулся в консерваторию. И путь был предопределен: Гладков стал дипломированным композитором.Дружба длиною в жизнь: как Василий Ливанов открыл миру будущего автора "Бременских музыкантов"В кинематограф — а вернее, в мультипликацию — его привел Василий Ливанов. Их дружбу можно назвать образцовой: два московских озорника, они всю жизнь прошли рука об руку. В юности вместе дрались, постоянно приходили на выручку, когда кто-то один оказывался в трудном положении. Так что когда Ливанову понадобился композитор для мультфильма "Самый, самый, самый, самый" — выбор был однозначен: только Гладков. Впрочем, Ливанов знал, что делает и каково работать с Гладковым-соратником: тот писал, к примеру, музыку для дипломного спектакля Василия Борисовича "Три толстяка" в Щукинском училище.Гармоничный путь к славеКонец 60-х и начало 70-х годов — это настоящая слава Гладкова-композитора. Во-первых, выходит мультипликационная дилогия о бременских музыкантах: в тандем Геннадия Гладкова и Василия Ливанова добавился поэт Юрий Энтин. Песни буквально ушли в народ. "Ничего на свете лучше нету", "Ох, рано встает охрана", "Куда ты, тропинка, меня привела" — все, и взрослые, и дети, их распевали. Когда Ливанов и Энтин затеяли продолжение "Бременских", то к работе не смог подключиться Олег Анофриев, который озвучивал в первом мультфильме практически всех персонажей, кроме Осла и Принцессы. Так что петь в продолжении пригласили Муслима Магомаева. И у того прекрасно получились все партии, кроме одной: исполнить песенку Короля Магомаев не смог. Тогда Гладков взял и спел сам. Король у него получился трогательный, с надтреснутым фальцетом, по-чаплински нелепый."Уно моменто" и другие хиты: как Гладков придумывал песни на спор с ЗахаровымСобственно, этим же тембром Геннадий Гладков споет еще в одной киноработе: у него сложится тандем с Марком Захаровым, для спектаклей которого он с восторгом сочинял музыку. В легендарном "Тиле" он во время гастролей в Польше еще и вышел на сцену: сам играл все партии и импровизировал. Захаров начал снимать кино — и с выбором композитора сомнений не было. Когда в "Формуле любви" понадобилось спеть песенку двух слуг — Жакоба и Маргадона, вместо Семена Фарады одну из вокальных партий снова исполнил Гладков. Кстати, слова к этой ироничной песенке — "Уно моменто" — тоже сочинил сам композитор.Сказки и мюзиклы Геннадия ГладковаБыли у него и эксперименты. Например, мультфильм-мюзикл "Разлученные" — все по тем же "Трем толстякам". В нем вообще не было реплик персонажей, зато все делала музыка — разная по стилю, яркая, волшебная, почти арт-роковая. Или "Голубой щенок", сценарий к которому написал Юрий Энтин. Эта трогательная сказка до сих пор любима зрителями. Кстати, изначально в качестве композитора Энтин пригласил Давида Тухманова, но не сложилось. Из своего варианта песенки "Если другом ты любим" Тухманов потом сделает песню "Как прекрасен этот мир". А вот Гладков сразу влился в творческий коллектив — и все пошло как по маслу: Геннадий Игоревич еще и активно работал с артистами, участвовавшими в озвучании, а с Андреем Мироновым и Михаилом Боярским они сдружились.Инсульт, возвращение и последние шедевры: как музыка спасла ГладковаКогда в 2014 году Гладков перенес инсульт и боялся, что выпадет из работы, на помощь снова пришел Василий Ливанов. После долгого творческого перерыва он стал снимать исторический фильм "Медный всадник России", посвященный биографии знаменитого скульптора Фальконе. Композитором позвал Гладкова — и эта работа фактически вдохнула в Геннадия Игоревича силы: он опять вернулся к полноценному творчеству.Геннадий Гладков прожил долгую и яркую жизнь, до последних дней был активен, полон творческих идей, даже политикой интересовался — рвался выступить для наших бойцов. Правда, возраст был уже почтенный — знаменитый композитор ушел из жизни в 88 лет, но его прекрасная музыка осталась навсегда. Каждая мелодия наполнена радостью, которую он так щедро нам дарил.
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новости культуры, культура, культура-важное, кино и сериалы, юбилей, геннадий гладков, василий ливанов, юрий энтин, марк захаров, музыка, знаменитости
Культура, Новости культуры, Культура, Культура-Важное, Кино и сериалы, юбилей, Геннадий Гладков, Василий Ливанов, Юрий Энтин, Марк Захаров, Музыка, Знаменитости
Любимые песни детства: кто создал хиты из советских мультфильмов

Известному композитору Геннадию Гладкову 18 февраля исполнилось бы 90 лет

© Союзмультфильм (1969)Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"
Кадр из мультфильма Бременские музыканты - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Союзмультфильм (1969)
Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Кажется, его музыка была с нами всегда — по радио, в кино, на телевидении звучали яркие и мгновенно запоминающиеся мелодии Геннадия Гладкова. От них на сердце становилось легко, они радовали нас среди серых будней. Его песни и сегодня — неотъемлемая часть нас самих. Известному и любимому многими композитору 18 февраля исполнилось бы 90 лет. О творческом пути и интересных подробностях жизни Геннадия Гладкова — в материале РИА Новости.

Некоторые из самых популярных песен Геннадия Гладкова

© Гостелерадио (1984)Кадр из фильма "Формула любви"
Кадр из фильма Формула любви - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Гостелерадио (1984)
Кадр из фильма "Формула любви"
  • "Луч солнца золотого" ("Серенада Трубадура")
    Мультфильм "По следам бременских музыкантов" (1973)
    Серенада Трубадура, ставшая символом советской мультипликации. Первоначально исполнена Муслимом Магомаевым, но в сиквеле партию Короля спел сам Гладков.
  • "Ничего на свете лучше нету"
    Мультфильм "Бременские музыканты" (1969)
    Легендарная песня о свободе и дружбе. Текст Юрия Энтина, вокал Олега
    Анофриева.
  • "Проснись и пой"
    Фильм "Джентльмены удачи" (1971)
    Шуточная композиция, сопровождающая ключевые моменты комедии.
  • "Я на солнышке лежу"
    Мультфильм "Как Львенок и Черепаха пели песню" (1974)
    Добрая детская песенка, которую так приятно напевать.
  • "Уно моменто" ("Неаполитанская песня")
    Фильм "Формула любви" (1984)
    Шутливая итальянская песенка, исполненная Александром Абдуловым и Семеном Фарадой. Гладков сам записал партию вместо Фарады.
  • "Синема"
    Фильм "Человек с бульвара Капуцинов" (1987)
    Песня-гимн кинематографу, ставшая визитной карточкой фильма.
  • "Песня Остапа Бендера" ("Нет, я не плачу и не рыдаю")
    Фильм "12 стульев" (1976)
    Лирическая композиция в исполнении Андрея Миронова. Текст Юлия Кима.
  • "Песня волшебника"
    Фильм "Обыкновенное чудо" (1978)
    Мистическая мелодия, создающая атмосферу сказки. Исполнена Олегом Янковским.
  • "Бабочка"
    Фильм "Обыкновенное чудо" (1978)
    Романтическая песня, едва не запрещенная цензурой из-за "вульгарного подтекста".
  • "Говорят, мы бяки-буки"
    Мультфильм "Бременские музыканты" (1969)
    Песня разбойников с запоминающимся ритмом. Вокал Олега Анофриева.
  • "Песня Голубого щенка"
    Мультфильм "Голубой щенок" (1976)
    Трогательная композиция о принятии себя. Исполнена Алисой Фрейндлих.
  • "Песня друзей"
    Мультфильм "Бременские музыканты" (1969)
    Зажигательная композиция о приключениях героев. Текст Юрия Энтина.
  • "Романс Дианы"
    Фильм "Собака на сене" (1977)
    Исполнена Михаилом Боярским и Еленой Дриацкой. Один из ключевых
    номеров мюзикла.
  • "Ох, рано встает охрана!"
    Мультфильм "Бременские музыканты" (1969)
    Шуточная песня стражи.
© Союзмультфильм (1974)Кадр из мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню"
Кадр из мультфильма Как львенок и черепаха пели песню - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Союзмультфильм (1974)
Кадр из мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню"

От песен для Лидии Руслановой до джаза Цфасмана: как семья Гладкова взрастила гения киномузыки

Он родом из музыкальной семьи: дед аккомпанировал самой Лидии Руслановой, отец был джазменом, играл с великим Александром Цфасманом.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Композитор Геннадий Гладков на репетиции концерта, посвященного своему юбилею

Композитор Геннадий Гладков

Композитор Геннадий Гладков на репетиции концерта, посвященного своему юбилею

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 3
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков
Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков
Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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2 из 3
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКомпозитор Геннадий Гладков и дирижер Сергей Скрипка
Композитор Геннадий Гладков и дирижер Сергей Скрипка
Композитор Геннадий Гладков и дирижер Сергей Скрипка
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 3

Композитор Геннадий Гладков на репетиции концерта, посвященного своему юбилею

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 3
Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 3
Композитор Геннадий Гладков и дирижер Сергей Скрипка
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 3
Правда, в юности Геннадий чуть было не сменил профессию — поступил в химический политехникум, но все равно очень быстро вернулся в консерваторию. И путь был предопределен: Гладков стал дипломированным композитором.

Дружба длиною в жизнь: как Василий Ливанов открыл миру будущего автора "Бременских музыкантов"

В кинематограф — а вернее, в мультипликацию — его привел Василий Ливанов. Их дружбу можно назвать образцовой: два московских озорника, они всю жизнь прошли рука об руку.
© Союзмультфильм (1969)Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"
Кадр из мультфильма Бременские музыканты - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Союзмультфильм (1969)
Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"
В юности вместе дрались, постоянно приходили на выручку, когда кто-то один оказывался в трудном положении. Так что когда Ливанову понадобился композитор для мультфильма "Самый, самый, самый, самый" — выбор был однозначен: только Гладков.
Впрочем, Ливанов знал, что делает и каково работать с Гладковым-соратником: тот писал, к примеру, музыку для дипломного спектакля Василия Борисовича "Три толстяка" в Щукинском училище.

Гармоничный путь к славе

Конец 60-х и начало 70-х годов — это настоящая слава Гладкова-композитора. Во-первых, выходит мультипликационная дилогия о бременских музыкантах: в тандем Геннадия Гладкова и Василия Ливанова добавился поэт Юрий Энтин. Песни буквально ушли в народ. "Ничего на свете лучше нету", "Ох, рано встает охрана", "Куда ты, тропинка, меня привела" — все, и взрослые, и дети, их распевали.
Когда Ливанов и Энтин затеяли продолжение "Бременских", то к работе не смог подключиться Олег Анофриев, который озвучивал в первом мультфильме практически всех персонажей, кроме Осла и Принцессы. Так что петь в продолжении пригласили Муслима Магомаева. И у того прекрасно получились все партии, кроме одной: исполнить песенку Короля Магомаев не смог.
Тогда Гладков взял и спел сам. Король у него получился трогательный, с надтреснутым фальцетом, по-чаплински нелепый.

"Уно моменто" и другие хиты: как Гладков придумывал песни на спор с Захаровым

Собственно, этим же тембром Геннадий Гладков споет еще в одной киноработе: у него сложится тандем с Марком Захаровым, для спектаклей которого он с восторгом сочинял музыку.
© Гостелерадио (1984)Кадр из фильма "Формула любви"
Кадр из фильма Формула любви
Кадр из фильма "Формула любви"
© Гостелерадио (1984)
1 из 3
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМарк Захаров
Марк Захаров
Марк Захаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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2 из 3
© Гостелерадио (1984)

Сцена из кинофильма "Формула любви"

Кадр из фильма Формула любви

Сцена из кинофильма "Формула любви"

© Гостелерадио (1984)
3 из 3
Кадр из фильма "Формула любви"
© Гостелерадио (1984)
1 из 3
Марк Захаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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2 из 3

Сцена из кинофильма "Формула любви"

© Гостелерадио (1984)
3 из 3
В легендарном "Тиле" он во время гастролей в Польше еще и вышел на сцену: сам играл все партии и импровизировал. Захаров начал снимать кино — и с выбором композитора сомнений не было.
Когда в "Формуле любви" понадобилось спеть песенку двух слуг — Жакоба и Маргадона, вместо Семена Фарады одну из вокальных партий снова исполнил Гладков. Кстати, слова к этой ироничной песенке — "Уно моменто" — тоже сочинил сам композитор.

Сказки и мюзиклы Геннадия Гладкова

Были у него и эксперименты. Например, мультфильм-мюзикл "Разлученные" — все по тем же "Трем толстякам". В нем вообще не было реплик персонажей, зато все делала музыка — разная по стилю, яркая, волшебная, почти арт-роковая.
© Союзмультфильм (1976)Кадр из мультфильма "Голубой щенок"
Кадр из мультфильма Голубой щенок - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Союзмультфильм (1976)
Кадр из мультфильма "Голубой щенок"
Или "Голубой щенок", сценарий к которому написал Юрий Энтин. Эта трогательная сказка до сих пор любима зрителями.
Кстати, изначально в качестве композитора Энтин пригласил Давида Тухманова, но не сложилось. Из своего варианта песенки "Если другом ты любим" Тухманов потом сделает песню "Как прекрасен этот мир".
А вот Гладков сразу влился в творческий коллектив — и все пошло как по маслу: Геннадий Игоревич еще и активно работал с артистами, участвовавшими в озвучании, а с Андреем Мироновым и Михаилом Боярским они сдружились.

Инсульт, возвращение и последние шедевры: как музыка спасла Гладкова

Когда в 2014 году Гладков перенес инсульт и боялся, что выпадет из работы, на помощь снова пришел Василий Ливанов. После долгого творческого перерыва он стал снимать исторический фильм "Медный всадник России", посвященный биографии знаменитого скульптора Фальконе.
Композитором позвал Гладкова — и эта работа фактически вдохнула в Геннадия Игоревича силы: он опять вернулся к полноценному творчеству.
© Круглый стол (2019)Кадр из фильма "Медный всадник России"
Кадр из фильма Медный всадник России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Круглый стол (2019)
Кадр из фильма "Медный всадник России"
Геннадий Гладков прожил долгую и яркую жизнь, до последних дней был активен, полон творческих идей, даже политикой интересовался — рвался выступить для наших бойцов.
Правда, возраст был уже почтенный — знаменитый композитор ушел из жизни в 88 лет, но его прекрасная музыка осталась навсегда. Каждая мелодия наполнена радостью, которую он так щедро нам дарил.
Кадр из фильма Злой город - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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