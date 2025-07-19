https://ria.ru/20250719/sobjanin-2030175468.html

Собянин поздравил Василия Ливанова с юбилеем

Собянин поздравил Василия Ливанова с юбилеем - РИА Новости, 19.07.2025

Собянин поздравил Василия Ливанова с юбилеем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием, отметив, что на популярных фильмах с его участием выросло несколько... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T18:03:00+03:00

2025-07-19T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием, отметив, что на популярных фильмах с его участием выросло несколько поколений зрителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы. "На популярных фильмах с вашим участием выросло несколько поколений зрителей, полюбивших вас за высочайшее актерское мастерство, психологическую глубину созданных образов и яркую индивидуальность", - говорится в поздравлении. Собянин отметил, что творческая судьба Ливанова неразрывно связана с отечественным искусством, в летопись которого он вписал много незабываемых страниц. Также мэр подчеркнул, что неподражаемым голосом Ливанова говорят десятки героев замечательных мультфильмов из счастливого детства.

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москва, рсфср, василий ливанов, сергей собянин, общество