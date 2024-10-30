Жена Ливанова ответила на сообщения об ухудшении состояния ее супруга
Жена Ливанова опровергла сообщения СМИ об ухудшении состояния ее супруга
Василий Ливанов . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Жена Василия Ливанова Елена в комментарии телеканалу "360" опровергла сообщения СМИ об ухудшении состояния ее супруга.
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"Он восстанавливается. Все неплохо"
По ее словам, 89-летний актер чувствует себя соответствующе своему возрасту и перенесенному заболеванию.
Ранее Shot писал, что у актера якобы появились проблемы с ногами и речью после инсульта, а медики пытаются предотвратить паралич.
Ливанова доставили в НИИ имени Склифосовского 3 октября в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, 89-летнего актера госпитализировали в реанимацию отделения неврологии.
15 октября актера выписали из клиники.
Ранее Shot писал, что у актера якобы появились проблемы с ногами и речью после инсульта, а медики пытаются предотвратить паралич.
Ливанова доставили в НИИ имени Склифосовского 3 октября в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, 89-летнего актера госпитализировали в реанимацию отделения неврологии.
15 октября актера выписали из клиники.
Биография Василия Ливанова
3 октября, 14:09