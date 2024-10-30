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Жена Ливанова ответила на сообщения об ухудшении состояния ее супруга - РИА Новости, 30.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:51 30.10.2024 (обновлено: 14:00 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/livanov-1980907179.html
Жена Ливанова ответила на сообщения об ухудшении состояния ее супруга
Жена Ливанова ответила на сообщения об ухудшении состояния ее супруга - РИА Новости, 30.10.2024
Жена Ливанова ответила на сообщения об ухудшении состояния ее супруга
Жена Василия Ливанова Елена в комментарии телеканалу "360" опровергла сообщения СМИ об ухудшении состояния ее супруга. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:51
2024-10-30T14:00
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Жена Василия Ливанова Елена в комментарии телеканалу "360" опровергла сообщения СМИ об ухудшении состояния ее супруга.По ее словам, 89-летний актер чувствует себя соответствующе своему возрасту и перенесенному заболеванию.Ранее Shot писал, что у актера якобы появились проблемы с ногами и речью после инсульта, а медики пытаются предотвратить паралич.Ливанова доставили в НИИ имени Склифосовского 3 октября в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, 89-летнего актера госпитализировали в реанимацию отделения неврологии.15 октября актера выписали из клиники.
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василий ливанов, общество, россия, новости культуры
Культура, Василий Ливанов, Общество, Россия, Новости культуры
Жена Ливанова ответила на сообщения об ухудшении состояния ее супруга

Жена Ливанова опровергла сообщения СМИ об ухудшении состояния ее супруга

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВасилий Ливанов
Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Жена Василия Ливанова Елена в комментарии телеканалу "360" опровергла сообщения СМИ об ухудшении состояния ее супруга.
«

"Он восстанавливается. Все неплохо"

Актер, режиссер, писатель, народный артист РСФСР Василий Ливанов с женой Еленой
Елена Ливанова
По ее словам, 89-летний актер чувствует себя соответствующе своему возрасту и перенесенному заболеванию.

Ранее Shot писал, что у актера якобы появились проблемы с ногами и речью после инсульта, а медики пытаются предотвратить паралич.

Ливанова доставили в НИИ имени Склифосовского 3 октября в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, 89-летнего актера госпитализировали в реанимацию отделения неврологии.

15 октября актера выписали из клиники.
Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Биография Василия Ливанова
3 октября, 14:09
 
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