https://ria.ru/20241030/livanov-1980907179.html

Жена Ливанова ответила на сообщения об ухудшении состояния ее супруга

Жена Ливанова ответила на сообщения об ухудшении состояния ее супруга - РИА Новости, 30.10.2024

Жена Ливанова ответила на сообщения об ухудшении состояния ее супруга

Жена Василия Ливанова Елена в комментарии телеканалу "360" опровергла сообщения СМИ об ухудшении состояния ее супруга. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:51

2024-10-30T13:51

2024-10-30T14:00

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Жена Василия Ливанова Елена в комментарии телеканалу "360" опровергла сообщения СМИ об ухудшении состояния ее супруга.По ее словам, 89-летний актер чувствует себя соответствующе своему возрасту и перенесенному заболеванию.Ранее Shot писал, что у актера якобы появились проблемы с ногами и речью после инсульта, а медики пытаются предотвратить паралич.Ливанова доставили в НИИ имени Склифосовского 3 октября в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, 89-летнего актера госпитализировали в реанимацию отделения неврологии.15 октября актера выписали из клиники.

https://ria.ru/20241003/1574485191.html

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василий ливанов, общество, россия, новости культуры