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Путин поздравил Ливанова с юбилеем

Путин поздравил Ливанова с юбилеем - РИА Новости, 19.07.2025

Путин поздравил Ливанова с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием, отметив, что он создал уникальную галерею замечательных актерских... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:49:00+03:00

2025-07-19T10:49:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием, отметив, что он создал уникальную галерею замечательных актерских работ, считающихся эталоном мастерства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Василий Борисович! Примите теплые поздравления с 90-летним юбилеем. Вы посвятили себя служению искусству, за долгие годы вдохновенного труда создали уникальную галерею замечательных актерских работ, которые по праву считаются эталоном мастерства, подлинным достоянием отечественной культуры", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что яркая творческая судьба Ливанова, преданность избранному делу и призванию вызывают искреннее, глубокое уважение. Путин пожелал ему здоровья, бодрости духа и благополучия.

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россия, рсфср, владимир путин, василий ливанов, культура