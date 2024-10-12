https://ria.ru/20241012/livanov-1977739276.html

В больнице рассказали о состоянии Ливанова

В больнице рассказали о состоянии Ливанова - РИА Новости, 12.10.2024

В больнице рассказали о состоянии Ливанова

Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов продолжает находиться в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:54

2024-10-12T14:54

2024-10-12T14:54

москва

рсфср

василий ливанов

шерлок холмс

игорь масленников (режиссер)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977411371_0:742:2048:1894_1920x0_80_0_0_bffe6804c2d7bfbdb00f31f061f96d5e.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов продолжает находиться в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении. В пятницу, 11 октября, в больнице сообщали, что состояние Ливанова ухудшилось, тогда оно оценивалось как тяжелое. "Реанимация неврологии, состояние пока тяжелое", - рассказали в медучреждении. Артист родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах он учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году он снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986). Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) "Бременские музыканты" (1969) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся"(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.

https://ria.ru/20241003/1574485191.html

https://ria.ru/20240522/sherlok-1947433668.html

москва

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, рсфср, василий ливанов, шерлок холмс, игорь масленников (режиссер), происшествия