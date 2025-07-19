https://ria.ru/20250719/pozdravlenie-2030130425.html

Володин поздравил актера Василия Ливанова с 90-летием

Володин поздравил актера Василия Ливанова с 90-летием - РИА Новости, 19.07.2025

Володин поздравил актера Василия Ливанова с 90-летием

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с днём рождения, отметив его незаурядный талант, профессиональное... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:02:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с днём рождения, отметив его незаурядный талант, профессиональное мастерство и полную самоотдачу, благодаря которым он смог завоевать любовь и признание миллионов людей. Советский и российский киноактер, режиссер и сценарист, народный артист РСФСР Василий Ливанов отмечает в субботу 90-летие. "Уважаемый Василий Борисович! Поздравляю вас с днем рождения. Выдающийся артист, сценарист, режиссер, вы завоевали любовь и признание миллионов людей в нашей стране и за её пределами благодаря незаурядному таланту, профессиональному мастерству и полной самоотдаче. Ваше творчество отмечено высокими наградами, а фильмы, в которых вы сыграли, навсегда вошли в золотой фонд кинематографа", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Он подчеркнул, что вызывает уважение гражданская позиция Ливанова, а также верность своему делу и вклад в развитие культуры и искусства. "Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго", - заключил он.

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