https://ria.ru/20241011/livanov-1977515792.html

Состояние Ливанова ухудшилось

Состояние Ливанова ухудшилось - РИА Новости, 11.10.2024

Состояние Ливанова ухудшилось

Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве в тяжелом... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:47

2024-10-11T08:47

2024-10-11T14:50

василий ливанов

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве в тяжелом состоянии, его состояние ухудшилось, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.Во вторник, 8 октября, в больнице сообщали, что состояние Ливанова улучшилось, на тот момент он находился в состоянии средней тяжести."Ливанов Василий Борисович. Реанимация. Неврология. Состояние тяжелое", - рассказали в медучреждении.Ранее СМИ сообщали, что Ливанова госпитализировали в конце сентября - причиной называли подозрение на инсульт.Артист родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах он учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливановдебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году он снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986).Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) "Бременские музыканты" (1969) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливановозвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся"(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом ВасилияЛиванова на экране говорят около 300 персонажей.

https://ria.ru/20241003/1574485191.html

https://ria.ru/20240522/sherlok-1947433668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

василий ливанов, москва, происшествия