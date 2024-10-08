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В НИИ имени Склифосовского сообщили об улучшении состояния Василия Ливанова - РИА Новости, 08.10.2024
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Культура
 
09:16 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/livanov-1976885115.html
В НИИ имени Склифосовского сообщили об улучшении состояния Василия Ливанова
В НИИ имени Склифосовского сообщили об улучшении состояния Василия Ливанова - РИА Новости, 08.10.2024
В НИИ имени Склифосовского сообщили об улучшении состояния Василия Ливанова
Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского, сейчас его состояние РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:16
2024-10-08T09:16
культура
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского, сейчас его состояние улучшилось, рассказали РИА Новости в медучреждении. В понедельник в больнице сообщали, что 89-летний артист находится в реанимации в тяжелом состоянии. "Василий Борисович (Ливанов): реанимация неврологии, находится в состоянии средней тяжести", - сказал представитель медучреждения. Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах он учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году он снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986). Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) "Бременские музыканты" (1969) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся"(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.
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москва, рсфср, василий ливанов, шерлок холмс, новости культуры, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
Культура, Москва, РСФСР, Василий Ливанов, Шерлок Холмс, Новости культуры, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
В НИИ имени Склифосовского сообщили об улучшении состояния Василия Ливанова

НИИ Склифосовского: Ливанов находится в реанимации в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов
Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского, сейчас его состояние улучшилось, рассказали РИА Новости в медучреждении.
В понедельник в больнице сообщали, что 89-летний артист находится в реанимации в тяжелом состоянии.
"Василий Борисович (Ливанов): реанимация неврологии, находится в состоянии средней тяжести", - сказал представитель медучреждения.
Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах он учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году он снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986).
Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) "Бременские музыканты" (1969) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся"(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.
Василий Ливанов в фильме Шерлок Холмс и доктор Ватсон - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Василий Ливанов и другие Холмсы: лучшие Шерлоки в кино
22 мая, 08:00
 
КультураМоскваРСФСРВасилий ЛивановШерлок ХолмсНовости культурыНИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
 
 
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