https://ria.ru/20241113/artist-1983598655.html

Василия Ливанова госпитализировали в хирургическую реанимацию

Василия Ливанова госпитализировали в хирургическую реанимацию - РИА Новости, 13.11.2024

Василия Ливанова госпитализировали в хирургическую реанимацию

Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в хирургической реанимации НИИ имени Склифосовского в Москве, сообщили РИА... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:34

2024-11-13T18:34

2024-11-13T19:09

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в хирургической реанимации НИИ имени Склифосовского в Москве, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении."Он находится в хирургической реанимации", - сказали в медучреждении.В начале октября Ливанов попал в НИИ имени Склифосовского, он лежал в реанимации неврологии, а 15 октября его выписали из больницы.Артист родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах учился в Московской средней художественной школе, по окончании поступил в Театральное училище имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность артисту принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986).Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова "Бременские музыканты" (1969, совместно с Юрием Энтиным) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся" (1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.

https://ria.ru/20241015/livanov-1978070525.html

https://ria.ru/20241003/1574485191.html

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москва, василий ливанов, рсфср, шерлок холмс, игорь масленников (режиссер), театральное училище имени щукина, россия