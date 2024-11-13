Василия Ливанова госпитализировали в хирургическую реанимацию
Актера Ливанова госпитализировали в хирургическую реанимацию в Москве
Василий Ливанов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в хирургической реанимации НИИ имени Склифосовского в Москве, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.
"Он находится в хирургической реанимации", - сказали в медучреждении.
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова
15 октября, 09:06
В начале октября Ливанов попал в НИИ имени Склифосовского, он лежал в реанимации неврологии, а 15 октября его выписали из больницы.
Артист родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах учился в Московской средней художественной школе, по окончании поступил в Театральное училище имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность артисту принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986).
Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова "Бременские музыканты" (1969, совместно с Юрием Энтиным) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся" (1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.
Биография Василия Ливанова
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