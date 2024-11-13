Рейтинг@Mail.ru
Василия Ливанова госпитализировали в хирургическую реанимацию - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:34 13.11.2024 (обновлено: 19:09 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/artist-1983598655.html
Василия Ливанова госпитализировали в хирургическую реанимацию
Василия Ливанова госпитализировали в хирургическую реанимацию - РИА Новости, 13.11.2024
Василия Ливанова госпитализировали в хирургическую реанимацию
Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в хирургической реанимации НИИ имени Склифосовского в Москве, сообщили РИА... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:34
2024-11-13T19:09
москва
василий ливанов
культура
рсфср
шерлок холмс
игорь масленников (режиссер)
театральное училище имени щукина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977411371_0:742:2048:1894_1920x0_80_0_0_bffe6804c2d7bfbdb00f31f061f96d5e.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в хирургической реанимации НИИ имени Склифосовского в Москве, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении."Он находится в хирургической реанимации", - сказали в медучреждении.В начале октября Ливанов попал в НИИ имени Склифосовского, он лежал в реанимации неврологии, а 15 октября его выписали из больницы.Артист родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах учился в Московской средней художественной школе, по окончании поступил в Театральное училище имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность артисту принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986).Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова "Бременские музыканты" (1969, совместно с Юрием Энтиным) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся" (1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.
https://ria.ru/20241015/livanov-1978070525.html
https://ria.ru/20241003/1574485191.html
москва
рсфср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977411371_0:550:2048:2086_1920x0_80_0_0_cfb7763bb1319070a5bd4b19ebd7860d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, василий ливанов, рсфср, шерлок холмс, игорь масленников (режиссер), театральное училище имени щукина, россия
Москва, Василий Ливанов, Культура, РСФСР, Шерлок Холмс, Игорь Масленников (режиссер), Театральное училище имени Щукина, Россия
Василия Ливанова госпитализировали в хирургическую реанимацию

Актера Ливанова госпитализировали в хирургическую реанимацию в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВасилий Ливанов
Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Василий Ливанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в хирургической реанимации НИИ имени Склифосовского в Москве, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.
"Он находится в хирургической реанимации", - сказали в медучреждении.
Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова
15 октября, 09:06
В начале октября Ливанов попал в НИИ имени Склифосовского, он лежал в реанимации неврологии, а 15 октября его выписали из больницы.
Артист родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах учился в Московской средней художественной школе, по окончании поступил в Театральное училище имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность артисту принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986).
Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова "Бременские музыканты" (1969, совместно с Юрием Энтиным) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся" (1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.
Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Биография Василия Ливанова
3 октября, 14:09
 
КультураМоскваВасилий ЛивановРСФСРШерлок ХолмсИгорь Масленников (режиссер)Театральное училище имени ЩукинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала