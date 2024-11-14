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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова - РИА Новости, 14.11.2024
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10:45 14.11.2024 (обновлено: 10:51 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/livanov-1983681914.html
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова - РИА Новости, 14.11.2024
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова
Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в реанимации хирургического отделения НИИ имени Склифосовского в Москве, сообщили РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:45
2024-11-14T10:51
москва
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василий ливанов
шерлок холмс
игорь масленников (режиссер)
театральное училище имени щукина
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в реанимации хирургического отделения НИИ имени Склифосовского в Москве, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Находится в хирургической реанимации", - рассказали в институте, не уточнив состояние пациента. В начале октября Ливанов попал в НИИ имени Склифосовского, он лежал в реанимации неврологии, а 15 октября его выписали из больницы. Артист родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах учился в Московской средней художественной школе, по окончании поступил в Театральное училище имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность артисту принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986). Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова "Бременские музыканты" (1969, совместно с Юрием Энтиным) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся" (1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.
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москва, рсфср, василий ливанов, шерлок холмс, игорь масленников (режиссер), театральное училище имени щукина, общество
Москва, РСФСР, Василий Ливанов, Шерлок Холмс, Игорь Масленников (режиссер), Театральное училище имени Щукина, Общество
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова

Актер Василий Ливанов остается в реанимации НИИ имени Склифосовского

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Ливанов
Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Василий Ливанов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в реанимации хирургического отделения НИИ имени Склифосовского в Москве, сообщили РИА Новости в медучреждении.
"Находится в хирургической реанимации", - рассказали в институте, не уточнив состояние пациента.
В начале октября Ливанов попал в НИИ имени Склифосовского, он лежал в реанимации неврологии, а 15 октября его выписали из больницы.
Артист родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах учился в Московской средней художественной школе, по окончании поступил в Театральное училище имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность артисту принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986).
Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова "Бременские музыканты" (1969, совместно с Юрием Энтиным) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся" (1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.
Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Биография Василия Ливанова
Вчера, 10:13
 
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