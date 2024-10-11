https://ria.ru/20241011/livanov-1977672673.html

Супруга Ливанова рассказала о состоянии актера

Супруга Ливанова рассказала о состоянии актера - РИА Новости, 11.10.2024

Супруга Ливанова рассказала о состоянии актера

Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов пришел в сознание, сообщила его супруга Елена РБК. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:47

2024-10-11T18:47

2024-10-11T18:47

культура

рсфср

василий ливанов

новости культуры

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов пришел в сознание, сообщила его супруга Елена РБК.Ранее СМИ сообщали о госпитализации актера с подозрением на инсульт. Позднее появились данные, что Ливанова ввели в медикаментозную кому.Во вторник, 8 октября, в НИИ имени Склифосовского рассказали, что артиста перевели в реанимацию, а его состояние охарактеризовали как тяжелое.

https://ria.ru/20241003/1574485191.html

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рсфср, василий ливанов, новости культуры