https://ria.ru/20241011/livanov-1977672673.html
Супруга Ливанова рассказала о состоянии актера
Супруга Ливанова рассказала о состоянии актера - РИА Новости, 11.10.2024
Супруга Ливанова рассказала о состоянии актера
Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов пришел в сознание, сообщила его супруга Елена РБК. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:47
2024-10-11T18:47
2024-10-11T18:47
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов пришел в сознание, сообщила его супруга Елена РБК.Ранее СМИ сообщали о госпитализации актера с подозрением на инсульт. Позднее появились данные, что Ливанова ввели в медикаментозную кому.Во вторник, 8 октября, в НИИ имени Склифосовского рассказали, что артиста перевели в реанимацию, а его состояние охарактеризовали как тяжелое.
https://ria.ru/20241003/1574485191.html
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рсфср, василий ливанов, новости культуры
Культура, РСФСР, Василий Ливанов, Новости культуры
Супруга Ливанова рассказала о состоянии актера
Супруга Василия Ливанова сообщила, что актер находится в сознании