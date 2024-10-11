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Супруга Ливанова рассказала о состоянии актера - РИА Новости, 11.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:47 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/livanov-1977672673.html
Супруга Ливанова рассказала о состоянии актера
Супруга Ливанова рассказала о состоянии актера - РИА Новости, 11.10.2024
Супруга Ливанова рассказала о состоянии актера
Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов пришел в сознание, сообщила его супруга Елена РБК. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:47
2024-10-11T18:47
культура
рсфср
василий ливанов
новости культуры
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов пришел в сознание, сообщила его супруга Елена РБК.Ранее СМИ сообщали о госпитализации актера с подозрением на инсульт. Позднее появились данные, что Ливанова ввели в медикаментозную кому.Во вторник, 8 октября, в НИИ имени Склифосовского рассказали, что артиста перевели в реанимацию, а его состояние охарактеризовали как тяжелое.
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рсфср, василий ливанов, новости культуры
Культура, РСФСР, Василий Ливанов, Новости культуры
Супруга Ливанова рассказала о состоянии актера

Супруга Василия Ливанова сообщила, что актер находится в сознании

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВасилий Ливанов
Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Василий Ливанов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов пришел в сознание, сообщила его супруга Елена РБК.
Ранее СМИ сообщали о госпитализации актера с подозрением на инсульт. Позднее появились данные, что Ливанова ввели в медикаментозную кому.
Во вторник, 8 октября, в НИИ имени Склифосовского рассказали, что артиста перевели в реанимацию, а его состояние охарактеризовали как тяжелое.
Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Биография Василия Ливанова
3 октября, 14:09
 
КультураРСФСРВасилий ЛивановНовости культуры
 
 
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