Жена актера Василия Ливанова опровергла слухи об ухудшении его здоровья
Жена актера Василия Ливанова опровергла слухи об ухудшении его здоровья - РИА Новости, 10.02.2026
Жена актера Василия Ливанова опровергла слухи об ухудшении его здоровья
Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена Ливанова в разговоре с коррепондентом РИА Новости опровергла сообщения о том, что состояние актера... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:02:00+03:00
2026-02-10T12:02:00+03:00
2026-02-10T12:02:00+03:00
в мире
москва
рсфср
ссср
василий ливанов
никита михалков
игорь масленников (режиссер)
москва
рсфср
ссср
В мире, Москва, РСФСР, СССР, Василий Ливанов, Никита Михалков, Игорь Масленников (режиссер)
Жена Василия Ливанова опровергла сообщения об ухудшении его здоровья
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена Ливанова в разговоре с коррепондентом РИА Новости опровергла сообщения о том, что состояние актера ухудшилось и он потерял память.
Ранее в издании "Абзац" появилась информация о том, что у Ливанова якобы наблюдаются нарушения памяти, он не узнает людей и не помнит недавних событий.
"Я не знаю, где вы эти слухи берете, все хорошо, слава Богу, дай Бог, чтобы и дальше так было", - сказала Ливанова, комментируя сообщения об ухудшении здоровья артиста.
Советский актер, режиссер и сценарист Василий Ливанов
родился 19 июля 1935 года в Москве
. Окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Иосифа Рапопорта) в 1958, после чего служил в Театре-студии киноактера в Москве (ныне Мастерская "12" Никиты Михалкова
).
Ливанов сыграл более чем 120 ролей в фильмах. Широкую известность Ливанову принесла роль сыщика в многосерийном фильме режиссера Игоря Масленникова
"Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона" (1979-1986). Фильм имел большой успех не только в СССР
, но и за рубежом.
Он также известен по фильмам "Звезда пленительного счастья" (1975), "Необычные приключения Карика и Вали" (1987), "Он свое получит" (1992), "Дон Кихот возвращается" (1997), "Мастер и Маргарита" (2005) и другим.