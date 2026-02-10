Жена актера Василия Ливанова опровергла слухи об ухудшении его здоровья

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена Ливанова в разговоре с коррепондентом РИА Новости опровергла сообщения о том, что состояние актера ухудшилось и он потерял память.

Ранее в издании "Абзац" появилась информация о том, что у Ливанова якобы наблюдаются нарушения памяти, он не узнает людей и не помнит недавних событий.

"Я не знаю, где вы эти слухи берете, все хорошо, слава Богу, дай Бог, чтобы и дальше так было", - сказала Ливанова, комментируя сообщения об ухудшении здоровья артиста.

Советский актер, режиссер и сценарист Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве . Окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Иосифа Рапопорта) в 1958, после чего служил в Театре-студии киноактера в Москве (ныне Мастерская "12" Никиты Михалкова ).

Ливанов сыграл более чем 120 ролей в фильмах. Широкую известность Ливанову принесла роль сыщика в многосерийном фильме режиссера Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986). Фильм имел большой успех не только в СССР , но и за рубежом.