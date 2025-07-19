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Мишустин поздравил Василия Ливанова с юбилеем
Мишустин поздравил Василия Ливанова с юбилеем - РИА Новости, 19.07.2025
Мишустин поздравил Василия Ливанова с юбилеем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:09:00+03:00
2025-07-19T14:09:00+03:00
2025-07-19T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием. "Талантливый человек талантлив во всем - это про вас - замечательного актера, режиссера, сценариста и писателя. Многие годы вы восхищаете поклонников своей игрой, искусством перевоплощения, умением быть разным, но неизменно убедительным и органичным", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале кабмина. Председатель правительства отметил, что в каждой роли, сценарии, рассказе Ливанова есть яркая индивидуальность, глубина, философский взгляд. "Ваше творчество наполнено особой энергией добра. И потому оно пользуется огромной любовью людей всех поколений. Желаю вам удачи, здоровья и благополучия", - добавил Мишустин.
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россия, рсфср, михаил мишустин, василий ливанов, общество
Россия, РСФСР, Михаил Мишустин, Василий Ливанов, Общество
Мишустин поздравил Василия Ливанова с юбилеем
Премьер Мишустин поздравил Василия Ливанова с 90-летием