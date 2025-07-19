Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил Василия Ливанова с юбилеем - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/mishustin-2030143482.html
Мишустин поздравил Василия Ливанова с юбилеем
Мишустин поздравил Василия Ливанова с юбилеем - РИА Новости, 19.07.2025
Мишустин поздравил Василия Ливанова с юбилеем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:09:00+03:00
2025-07-19T14:09:00+03:00
россия
рсфср
михаил мишустин
василий ливанов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976595544_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_cac1a99cf97e157e665efb3beaac99b0.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием. "Талантливый человек талантлив во всем - это про вас - замечательного актера, режиссера, сценариста и писателя. Многие годы вы восхищаете поклонников своей игрой, искусством перевоплощения, умением быть разным, но неизменно убедительным и органичным", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале кабмина. Председатель правительства отметил, что в каждой роли, сценарии, рассказе Ливанова есть яркая индивидуальность, глубина, философский взгляд. "Ваше творчество наполнено особой энергией добра. И потому оно пользуется огромной любовью людей всех поколений. Желаю вам удачи, здоровья и благополучия", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20241114/1574485191.html
россия
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976595544_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c77ec1dd1b47802d5015a885b0d11205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рсфср, михаил мишустин, василий ливанов, общество
Россия, РСФСР, Михаил Мишустин, Василий Ливанов, Общество
Мишустин поздравил Василия Ливанова с юбилеем

Премьер Мишустин поздравил Василия Ливанова с 90-летием

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов
Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием.
"Талантливый человек талантлив во всем - это про вас - замечательного актера, режиссера, сценариста и писателя. Многие годы вы восхищаете поклонников своей игрой, искусством перевоплощения, умением быть разным, но неизменно убедительным и органичным", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.
Председатель правительства отметил, что в каждой роли, сценарии, рассказе Ливанова есть яркая индивидуальность, глубина, философский взгляд.
"Ваше творчество наполнено особой энергией добра. И потому оно пользуется огромной любовью людей всех поколений. Желаю вам удачи, здоровья и благополучия", - добавил Мишустин.
Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Биография Василия Ливанова
14 ноября 2024, 10:13
 
РоссияРСФСРМихаил МишустинВасилий ЛивановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала