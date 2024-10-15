https://ria.ru/20241015/livanov-1978070525.html

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова - РИА Новости, 15.10.2024

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова

Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве, его... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:06

2024-10-15T09:06

2024-10-15T09:06

культура

москва

василий ливанов

игорь масленников (режиссер)

театральное училище имени щукина

новости культуры

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве, его состояние улучшилось и сейчас оценивается как удовлетворительное, рассказали РИА Новости в медучреждении. В субботу, 12 октября, в больнице сообщали, что на тот момент 89-летний Ливанов находился в тяжелом состоянии. "Реанимация неврологии, состояние удовлетворительное", - сказали в больнице. Артист родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах учился в Московской средней художественной школе, по окончании поступил в Театральное училище имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность артисту принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986). Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова "Бременские музыканты" (1969, совместно с Юрием Энтиным) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся" (1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.

https://ria.ru/20240522/sherlok-1947433668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, василий ливанов, игорь масленников (режиссер), театральное училище имени щукина, новости культуры