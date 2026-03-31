Актер Ливанов и поэт Энтин подали иск к цирковой компании

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Актер Василий Ливанов, поэт Юрий Энтин и продюсер Малик Аминов направили в арбитражный суд Москвы исковое заявление, в котором просят взыскать более 11 миллионов рублей с ООО "Цирк чудес продакшн", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.

Иск поступил в суд 26 марта и пока оставлен без движения, так как истцы не представили сведения о себе, не приложили к исковому заявлению доказательства соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, а также информацию о наличии юридического образования у лица, подписавшего иск. Устранить недостатки они должны до 4 мая.