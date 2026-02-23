Рейтинг@Mail.ru
Легко ли быть русским - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 23.02.2026 (обновлено: 08:01 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/russkiy-2076136169.html
Легко ли быть русским
Легко ли быть русским - РИА Новости, 23.02.2026
Легко ли быть русским
В Прощеное воскресенье в прокат вышла лента Андрея Тарковского "Андрей Рублев". РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T08:00:00+03:00
2026-02-23T08:01:00+03:00
россия
андрей тарковский
василий ливанов
андрей кончаловский
мосфильм
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076100532_0:26:1649:953_1920x0_80_0_0_7c87a8f72b4cff9f339341cbe2a4106d.png
https://ria.ru/20260217/rossiya-2074813985.html
https://ria.ru/20260221/tramp-2075875133.html
https://ria.ru/20260220/britaniya-2075655069.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076100532_143:0:1444:976_1920x0_80_0_0_35edf9f561a3ed6f9737c1db519a3bc2.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей тарковский, василий ливанов, андрей кончаловский, мосфильм, аналитика
Россия, Андрей Тарковский, Василий Ливанов, Андрей Кончаловский, Мосфильм, Аналитика

Легко ли быть русским

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
В Прощеное воскресенье в прокат вышла лента Андрея Тарковского "Андрей Рублев".
Главный киноконцерн России "Мосфильм" оцифровал шедевр, изменил стандарт воспроизведения: фильм вернулся на экраны в 4К. Спустя шесть десятилетий после сдачи худсовету.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
У России появилось то, о чем яростно мечтают США, но не получат никогда
17 февраля, 08:00
Триумф едва ли не самой главной картины о русской душе, о русской боли, о русском страдании и о торжествующем и бессмертном пути к победе заставил себя ждать больше полувека.
Сегодня взмывающие в небеса темы русской государственности и русской истории были открыты именно авторами фильма о великом иконописце, причисленном к лику святых.
До Тарковского и его братьев по разуму — Василия Ливанова, предложившего идею, Андрея Кончаловского, написавшего вместе со своим тезкой-режиссером сценарий, и оператора-постановщика Вадима Юсова, чья камера и чей язык визуальных образов стали нашими общими глазами в XV век истории большой России, — мало кто вообще знал и уж тем более понимал, что пережила наша страна тогда. И каким государством она стала пять столетий спустя.
Шесть десятилетий назад подобная позиция была не просто киношным фрондерством. Это был мировоззренческий спор о том, кто мы — как Россия — и откуда.
"Андрей Рублев" как художественное высказывание открыто и прямо заявил о православных корнях русского государства, а значит, цивилизации. В ленте объяснили, что такое русскость. Русская самоотверженность. Русская жертвенность. Русский идеализм. Русский небосвод добра. И русское подземелье зла.
Власть, которая как огня боялась всего русского, испугалась. Всего и сразу. На Тарковского попытались надавить. Ничего не получилось. Тогда фильм де-факто запретили на несколько лет. Это — еще раз — был спор не конъюнктурно-идеологический. Это был спор библейского масштаба. С одной стороны — парень, которому едва за 30. С другой — вся тогдашняя партийная элита, все подручные кинокритики. Весь раннебрежневский госаппарат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Бить нельзя отменить: Трамп не хочет открывать ящик Пандоры
21 февраля, 08:00
Их всех испугали кровь, жестокость, насилие, убийства, разорение. Страдания. Нищета. Смирение, терпение, умение вынести самую тяжкую ношу. Сильнее всего они испугались того сдержанного достоинства, с которым русские принимали свою судьбу. Советский человек — в той системе идеологических координат — должен был всегда веселиться. И жить в красивом лубке.
Тарковский и его братья по разуму — выдержали.
Тарковский и его братья по разуму (тут нужно назвать еще одного — Савву Ямщикова, тогда совсем юного искусствоведа и реставратора, который каждую строчку сценария снабдил комментариями консультанта, без Саввы Васильевича такой почти документальной подлинности у ленты не было бы) впервые в современной истории нашей страны задались вопросом: "Легко ли быть русским?"
Мы, как кажется, сегодня знаем ответ. Быть русским означает сопротивляться злу. Противостоять русофобии. Справляться с теми, кто России желает погибели. Быть русским — это защищать право говорить на русском языке. Читать русскую литературу. Слушать русскую музыку. Знать русскую историю. Следовать русской вере. Даже если цена — жизнь.
Русские сегодня за эти права снова сражаются. На ЛБС. В зоне СВО.
Ничего не изменилось за эти почти 600 лет. Нам требуется та же стойкость. То же терпение. То же смирение. И такое же мужество.
В финале ленты "Андрей Рублев" из черно-белого, черно-серого, серо-белого ада крови, жестокости, насилия, гибели, испытаний, из зарева пожарищ и разоренной русской земли в небеса взмывает яркая, звенящая алым, золотым, лазурью и охрой "Троица".
Символ русского триумфа и русской победы над злом. Тогда, 60 лет назад, чинуши восприняли это как ересь и блажь.
Время доказало, что они были неправы.
Сегодня русские собирают по кочкам и колышкам русские земли. Изгоняя из них супостатов-манкуртов.
Получилось 600 лет назад, получится и сегодня. Перед "Троицей" в молитве или маршем на параде.
А потом вновь к работе: колокола лить, иконы писать, хлеб выращивать, детей рожать. Любить. Верить. Надеяться. Заниматься тем, что у нас получается лучше всего, — жить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Британская монархия прогнила окончательно
20 февраля, 08:00
 
РоссияАндрей ТарковскийВасилий ЛивановАндрей КончаловскийМосфильмАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала