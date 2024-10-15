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Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского - РИА Новости, 15.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:02 15.10.2024 (обновлено: 21:01 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/livanov-1978216256.html
Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского
Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского - РИА Новости, 15.10.2024
Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского
Артиста Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:02
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культура
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шерлок холмс
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Артиста Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в медучреждении."У него выписка. Он выписан сегодня", — подтвердил собеседник агентства.Ливанова доставили в клинику 3 октября в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, 89-летнего актера госпитализировали в реанимацию отделения неврологии.Утром 15 октября в НИИ Склифосовского РИА Новости сообщали, что состояние народного артиста РСФСР улучшилось и оценивается как удовлетворительное.
https://ria.ru/20241003/1574485191.html
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василий ливанов, москва, общество, шерлок холмс, игорь масленников (режиссер)
Культура, Василий Ливанов, Москва, Общество, Шерлок Холмс, Игорь Масленников (режиссер)
Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского

Артиста Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВасилий Ливанов
Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Артиста Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в медучреждении.
"У него выписка. Он выписан сегодня", — подтвердил собеседник агентства.
Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Биография Василия Ливанова
3 октября, 14:09
Ливанова доставили в клинику 3 октября в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, 89-летнего актера госпитализировали в реанимацию отделения неврологии.
Утром 15 октября в НИИ Склифосовского РИА Новости сообщали, что состояние народного артиста РСФСР улучшилось и оценивается как удовлетворительное.
Василий Ливанов в фильме Шерлок Холмс и доктор Ватсон - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Василий Ливанов и другие Холмсы: лучшие Шерлоки в кино
22 мая, 08:00
 
КультураВасилий ЛивановМоскваОбществоШерлок ХолмсИгорь Масленников (режиссер)
 
 
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