https://ria.ru/20241015/livanov-1978216256.html
Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского
Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского - РИА Новости, 15.10.2024
Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского
Артиста Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:02
2024-10-15T19:02
2024-10-15T21:01
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Артиста Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в медучреждении."У него выписка. Он выписан сегодня", — подтвердил собеседник агентства.Ливанова доставили в клинику 3 октября в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, 89-летнего актера госпитализировали в реанимацию отделения неврологии.Утром 15 октября в НИИ Склифосовского РИА Новости сообщали, что состояние народного артиста РСФСР улучшилось и оценивается как удовлетворительное.
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василий ливанов, москва, общество, шерлок холмс, игорь масленников (режиссер)
Культура, Василий Ливанов, Москва, Общество, Шерлок Холмс, Игорь Масленников (режиссер)
Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского
Артиста Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского в Москве