https://ria.ru/20241015/livanov-1978216256.html

Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского

Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского - РИА Новости, 15.10.2024

Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского

Артиста Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:02

2024-10-15T19:02

2024-10-15T21:01

культура

василий ливанов

москва

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игорь масленников (режиссер)

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Артиста Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в медучреждении."У него выписка. Он выписан сегодня", — подтвердил собеседник агентства.Ливанова доставили в клинику 3 октября в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, 89-летнего актера госпитализировали в реанимацию отделения неврологии.Утром 15 октября в НИИ Склифосовского РИА Новости сообщали, что состояние народного артиста РСФСР улучшилось и оценивается как удовлетворительное.

https://ria.ru/20241003/1574485191.html

https://ria.ru/20240522/sherlok-1947433668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий ливанов, москва, общество, шерлок холмс, игорь масленников (режиссер)