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Биография Владимира Уйбы

Биография Владимира Уйбы - РИА Новости, 05.11.2024

Биография Владимира Уйбы

Российский государственный деятель Владимир Викторович Уйба родился 4 октября 1958 года в Омске. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:17

2024-11-05T15:17

2024-11-05T15:17

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владимир уйба

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Российский государственный деятель Владимир Викторович Уйба родился 4 октября 1958 года в Омске.В 1982 году окончил Свердловский государственный медицинский институт (ныне Уральский государственный медицинский университет) по специальности "врач-гигиенист, эпидемиолог". В 2005 году – Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).В 1982-1984 годах Владимир Уйба работал цеховым врачом-терапевтом поликлинического отделения № 3 городской больницы № 20 в Свердловске (ныне Екатеринбург).В 1984-1989 годах – главный врач профилактория Белоярской АЭС (поселок Заречный Свердловской области).В 1989-1999 годах работал начальником медико-санитарной части №32 Третьего главного управления при Минздраве СССР (Заречный). Основной сфера ответственности Третьего главного управления Минздрава СССР была подготовка человека к полету в космос, проведение соответствующих исследований, а также охрана здоровья и профилактика заболеваний работников отрасли атомной промышленности и разработчиков ядерного оружия. В 1992 году оно было преобразовано в Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РФ. В 1999-2002 годах – заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России.В 2002-2003 годах был генеральным директором ООО "ВИРУ" в городе Заречный Свердловской области.С июня по декабрь 2003 года – заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России.С декабря 2003 года по ноябрь 2004 года был руководителем Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России.В ходе реформы федеральных органов исполнительной власти управление было упразднено. На его базе было создано Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).С 6 ноября 2004 года по 22 января 2020 года Владимир Уйба руководил Федеральным медико-биологического агентством.22 января 2020 года был назначен заместителем министра здравоохранения Российской Федерации.2 апреля 2020 года президент России Владимир Путин назначил Владимира Уйбу временно исполняющим обязанности главы Республики Коми. На выборах главы в сентябре 2020 года Коми Владимир Уйба был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия". 13 сентября был избран Главой Республики Коми. Его поддержали 73,18% избирателей. 23 сентября 2020 года вступил в должность Главы Республики Коми.5 ноября 2024 года Владимир Уйба объявил об отставке с поста главы Республики Коми. Он заявил, что президент России доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Секретарь Коми Регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Член Государственного Совета.Владимир Уйба – автор монографий и научных трудов по проблемам общественного здоровья и развитию системы здравоохранения.Занимался преподавательской деятельностью, был ректором Института (ныне – Академия) последипломного профессионального образования ФМБА России, возглавлял кафедру общественного здоровья и здравоохранения Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. Был главным редактором журналов "Медицина экстремальных ситуаций" и "Медицинская радиология и безопасность". Владимир Уйба – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации.Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, тремя орденами Мужества, орденом Александра Невского и др.Владимир Уйба женат, у него пятеро детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, республика коми, отставки и назначения - новости, владимир уйба