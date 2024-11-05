https://ria.ru/20241105/goldshtejn-1982017392.html

Гольдштейн принял предложение стать врио главы Коми

Гольдштейн принял предложение стать врио главы Коми - РИА Новости, 05.11.2024

Гольдштейн принял предложение стать врио главы Коми

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что "с гордостью и честью" принимает... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:21

2024-11-05T19:21

2024-11-05T19:21

политика

еврейская автономная область

россия

ростислав гольдштейн

владимир путин

владимир уйба

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что "с гордостью и честью" принимает его предложение стать врио главы Коми. "С гордостью и честью принимаю ваше предложение. Республика большая, экономически развитая, ваше доверие для меня это всегда большая честь, но и огромная ответственность", - сказал Гольдштейн. Во вторник глава Коми Владимир Уйба объявил, что Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.

https://ria.ru/20240912/krym-1972203260.html

еврейская автономная область

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политика, еврейская автономная область, россия, ростислав гольдштейн, владимир путин, владимир уйба