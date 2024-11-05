https://ria.ru/20241105/putin-1982013196.html
Путин встретится с губернатором Еврейской автономной области Гольдштейном
Путин встретится с губернатором Еврейской автономной области Гольдштейном - РИА Новости, 05.11.2024
Путин встретится с губернатором Еврейской автономной области Гольдштейном
Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, которого СМИ назвали в числе кандидатов на пост... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:02
2024-11-05T19:02
2024-11-05T19:21
политика
россия
еврейская автономная область
республика коми
владимир путин
ростислав гольдштейн
владимир уйба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730503783_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fcec2c9c90bc4e9ef8e765be85e61fec.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, которого СМИ назвали в числе кандидатов на пост главы Республики Коми.Во вторник глава Коми Владимир Уйба объявил, что президент РФ Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.
https://ria.ru/20241105/komi-1982013985.html
россия
еврейская автономная область
республика коми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730503783_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a7ecf02fa2afd7ff9bc8506fd4441331.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, еврейская автономная область, республика коми, владимир путин, ростислав гольдштейн, владимир уйба
Политика, Россия, Еврейская автономная область, Республика Коми, Владимир Путин, Ростислав Гольдштейн, Владимир Уйба
Путин встретится с губернатором Еврейской автономной области Гольдштейном
Путин встретится с кандидатом на пост главы республики Коми Гольдштейном