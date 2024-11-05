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Путин встретится с губернатором Еврейской автономной области Гольдштейном - РИА Новости, 05.11.2024
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19:02 05.11.2024 (обновлено: 19:21 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1982013196.html
Путин встретится с губернатором Еврейской автономной области Гольдштейном
Путин встретится с губернатором Еврейской автономной области Гольдштейном - РИА Новости, 05.11.2024
Путин встретится с губернатором Еврейской автономной области Гольдштейном
Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, которого СМИ назвали в числе кандидатов на пост... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:02
2024-11-05T19:21
политика
россия
еврейская автономная область
республика коми
владимир путин
ростислав гольдштейн
владимир уйба
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, которого СМИ назвали в числе кандидатов на пост главы Республики Коми.Во вторник глава Коми Владимир Уйба объявил, что президент РФ Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.
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россия
еврейская автономная область
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политика, россия, еврейская автономная область, республика коми, владимир путин, ростислав гольдштейн, владимир уйба
Политика, Россия, Еврейская автономная область, Республика Коми, Владимир Путин, Ростислав Гольдштейн, Владимир Уйба
Путин встретится с губернатором Еврейской автономной области Гольдштейном

Путин встретится с кандидатом на пост главы республики Коми Гольдштейном

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, которого СМИ назвали в числе кандидатов на пост главы Республики Коми.
Во вторник глава Коми Владимир Уйба объявил, что президент РФ Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.
Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин предложил Гольдштейну возглавить Республику Коми
Вчера, 19:04
 
ПолитикаРоссияЕврейская автономная областьРеспублика КомиВладимир ПутинРостислав ГольдштейнВладимир Уйба
 
 
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