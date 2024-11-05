https://ria.ru/20241105/putin-1982013196.html

Путин встретится с губернатором Еврейской автономной области Гольдштейном

Путин встретится с губернатором Еврейской автономной области Гольдштейном - РИА Новости, 05.11.2024

Путин встретится с губернатором Еврейской автономной области Гольдштейном

Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, которого СМИ назвали в числе кандидатов на пост... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:02

2024-11-05T19:02

2024-11-05T19:21

политика

россия

еврейская автономная область

республика коми

владимир путин

ростислав гольдштейн

владимир уйба

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, которого СМИ назвали в числе кандидатов на пост главы Республики Коми.Во вторник глава Коми Владимир Уйба объявил, что президент РФ Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.

https://ria.ru/20241105/komi-1982013985.html

россия

еврейская автономная область

республика коми

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политика, россия, еврейская автономная область, республика коми, владимир путин, ростислав гольдштейн, владимир уйба