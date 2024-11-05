https://ria.ru/20241105/komi-1981931845.html

Глава Республики Коми объявил об отставке

Глава Республики Коми объявил об отставке - РИА Новости, 05.11.2024

Глава Республики Коми объявил об отставке

Глава Республики Коми Владимир Уйба объявил, что покидает пост и переходит на работу на федеральном уровне. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:07

2024-11-05T14:07

2024-11-05T15:12

политика

республика коми

владимир путин

владимир уйба

россия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава Республики Коми Владимир Уйба объявил, что покидает пост и переходит на работу на федеральном уровне."Наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне, для меня это новый вызов и огромная ответственность", — сказал он в обращении в Telegram-канале.Уйба поблагодарил президента за доверие и поступившее предложение, а правительство республики и глав муниципалитетов — за совместную работу."Я благодарю вас, дорогие жители Республики Коми, за поддержку, неравнодушное отношение и любовь к своей республике", — добавил чиновник, пожелав региону процветания.Уйба с 2004 по январь 2020 года руководил Федеральным медико-биологическим агентством, а затем работал замминистра здравоохранения. Владимир Путин назначил Уйбу и. о. главы Коми 2 апреля 2020 года, на пост его избрали 13 сентября.

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политика, республика коми, владимир путин, владимир уйба, россия