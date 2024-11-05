https://ria.ru/20241105/goldshteyn-1982049089.html
Гольдштейн сообщил, что не будет торопиться с принятием кадровых решений
Гольдштейн сообщил, что не будет торопиться с принятием кадровых решений - РИА Новости, 05.11.2024
Гольдштейн сообщил, что не будет торопиться с принятием кадровых решений
Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что не будет торопиться с принятием кадровых решений в связи с его назначением на... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T23:19
2024-11-05T23:19
2024-11-05T23:19
политика
россия
республика коми
ростислав гольдштейн
владимир путин
владимир уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что не будет торопиться с принятием кадровых решений в связи с его назначением на новую должность. "Не нужно торопиться, сначала нужно прибыть на место, осмотреться, а потом уже принимать решения", - сказал РИА Новости Гольдштейн, отвечая на вопрос о том, планирует ли он кадровые перестановки в правительстве республики. Президент России Владимир Путин во вторник провел в Кремле встречу с Гольдштейном, предложил ему пост врио главы Республики Коми. Гольдштейн возглавит Коми вместо Владимира Уйбы, который ранее заявил, что уходит в отставку по причине того, что "президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне".
https://ria.ru/20241105/gubernatory-1982018757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, республика коми, ростислав гольдштейн, владимир путин, владимир уйба
Политика, Россия, Республика Коми, Ростислав Гольдштейн, Владимир Путин, Владимир Уйба
Гольдштейн сообщил, что не будет торопиться с принятием кадровых решений
Гольдштейн: сначала нужно осмотреться, а потом уже принимать кадровые решения