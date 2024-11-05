https://ria.ru/20241105/goldshteyn-1982049089.html

Гольдштейн сообщил, что не будет торопиться с принятием кадровых решений

Гольдштейн сообщил, что не будет торопиться с принятием кадровых решений - РИА Новости, 05.11.2024

Гольдштейн сообщил, что не будет торопиться с принятием кадровых решений

Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что не будет торопиться с принятием кадровых решений в связи с его назначением на... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T23:19

2024-11-05T23:19

2024-11-05T23:19

политика

россия

республика коми

ростислав гольдштейн

владимир путин

владимир уйба

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что не будет торопиться с принятием кадровых решений в связи с его назначением на новую должность. "Не нужно торопиться, сначала нужно прибыть на место, осмотреться, а потом уже принимать решения", - сказал РИА Новости Гольдштейн, отвечая на вопрос о том, планирует ли он кадровые перестановки в правительстве республики. Президент России Владимир Путин во вторник провел в Кремле встречу с Гольдштейном, предложил ему пост врио главы Республики Коми. Гольдштейн возглавит Коми вместо Владимира Уйбы, который ранее заявил, что уходит в отставку по причине того, что "президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне".

https://ria.ru/20241105/gubernatory-1982018757.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, республика коми, ростислав гольдштейн, владимир путин, владимир уйба