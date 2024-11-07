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Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны - РИА Новости, 07.11.2024
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10:26 07.11.2024 (обновлено: 12:00 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/uyba-1982368444.html
Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны
Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны - РИА Новости, 07.11.2024
Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны
Бывшего главу Коми Владимира Уйбу назначили первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:26
2024-11-07T12:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
политика
владимир уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Бывшего главу Коми Владимира Уйбу назначили первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики."Да, подтверждаем", — сказал собеседник агентства.Пятого ноября Уйба объявил, что уходит с поста, поскольку президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Временно исполняющим обязанности главы Коми стал Ростислав Гольдштейн, прежде руководивший Еврейской автономной областью.Владимир Путин назначил Уйбу исполняющим обязанности главы Коми 2 апреля 2020 года, на пост его избрали 13 сентября. До этого Уйба с 2004 по январь 2020 года руководил Федеральным медико-биологическим агентством, а затем работал замминистра здравоохранения. Выборы главы Коми пройдут в Единый день голосования 14 сентября 2025 года.
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министерство обороны рф (минобороны рф), политика, владимир уйба
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Политика, Владимир Уйба
Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны

Бывший глава Коми Уйба стал первым замначальника управления Минобороны

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Уйба
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Уйба. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Бывшего главу Коми Владимира Уйбу назначили первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
"Да, подтверждаем", — сказал собеседник агентства.
Пятого ноября Уйба объявил, что уходит с поста, поскольку президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Временно исполняющим обязанности главы Коми стал Ростислав Гольдштейн, прежде руководивший Еврейской автономной областью.
Владимир Путин назначил Уйбу исполняющим обязанности главы Коми 2 апреля 2020 года, на пост его избрали 13 сентября. До этого Уйба с 2004 по январь 2020 года руководил Федеральным медико-биологическим агентством, а затем работал замминистра здравоохранения.
Выборы главы Коми пройдут в Единый день голосования 14 сентября 2025 года.
Глава Республики Коми Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Биография Владимира Уйбы
5 ноября, 15:17
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПолитикаВладимир Уйба
 
 
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