https://ria.ru/20241107/uyba-1982368444.html

Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны

Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны - РИА Новости, 07.11.2024

Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны

Бывшего главу Коми Владимира Уйбу назначили первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:26

2024-11-07T10:26

2024-11-07T12:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

политика

владимир уйба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981932508_0:64:3172:1848_1920x0_80_0_0_06fd1a080d67866f12afac77da3d5e02.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Бывшего главу Коми Владимира Уйбу назначили первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики."Да, подтверждаем", — сказал собеседник агентства.Пятого ноября Уйба объявил, что уходит с поста, поскольку президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Временно исполняющим обязанности главы Коми стал Ростислав Гольдштейн, прежде руководивший Еврейской автономной областью.Владимир Путин назначил Уйбу исполняющим обязанности главы Коми 2 апреля 2020 года, на пост его избрали 13 сентября. До этого Уйба с 2004 по январь 2020 года руководил Федеральным медико-биологическим агентством, а затем работал замминистра здравоохранения. Выборы главы Коми пройдут в Единый день голосования 14 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20241105/uyba-1981954153.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство обороны рф (минобороны рф), политика, владимир уйба