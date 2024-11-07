https://ria.ru/20241107/uyba-1982368444.html
Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны
Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны - РИА Новости, 07.11.2024
Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны
Бывшего главу Коми Владимира Уйбу назначили первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:26
2024-11-07T10:26
2024-11-07T12:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
политика
владимир уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Бывшего главу Коми Владимира Уйбу назначили первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики."Да, подтверждаем", — сказал собеседник агентства.Пятого ноября Уйба объявил, что уходит с поста, поскольку президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Временно исполняющим обязанности главы Коми стал Ростислав Гольдштейн, прежде руководивший Еврейской автономной областью.Владимир Путин назначил Уйбу исполняющим обязанности главы Коми 2 апреля 2020 года, на пост его избрали 13 сентября. До этого Уйба с 2004 по январь 2020 года руководил Федеральным медико-биологическим агентством, а затем работал замминистра здравоохранения. Выборы главы Коми пройдут в Единый день голосования 14 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20241105/uyba-1981954153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), политика, владимир уйба
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Политика, Владимир Уйба
Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны
Бывший глава Коми Уйба стал первым замначальника управления Минобороны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Бывшего главу Коми Владимира Уйбу назначили первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
"Да, подтверждаем", — сказал собеседник агентства.
Пятого ноября Уйба объявил, что уходит с поста, поскольку президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Временно исполняющим обязанности главы Коми стал Ростислав Гольдштейн
, прежде руководивший Еврейской автономной областью
.
Владимир Путин назначил Уйбу исполняющим обязанности главы Коми 2 апреля 2020 года, на пост его избрали 13 сентября. До этого Уйба с 2004 по январь 2020 года руководил Федеральным медико-биологическим агентством, а затем работал замминистра здравоохранения.
Выборы главы Коми пройдут в Единый день голосования 14 сентября 2025 года.