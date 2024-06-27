Даже пострадавшие в Коми пассажиры помогали другим, рассказал очевидец
Жительница Воркуты: даже пострадавшие пассажиры поезда в Коми помогали другим
© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Жительница Воркуты Елена Андранович, которая ехала в сошедшем с рельсов поезде в республике Коми, рассказала, что даже те пассажиры, которые получили травмы, стремились помочь другим пострадавшим.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
Как написала Андранович на своей странице в соцсети "ВКонтакте", она ехала в отпуск в том из вагонов поезда Воркута - Новороссийск, который устоял на рельсах. "Хочется сказать о порядочности и человечности наших людей! Так, Володя Филиппов (по-моему, из Сосногорска) с рваными ранами на голове, (которые - ред.) кое-как... перевязал какими-то тряпками, разбивал окна перевёрнутых вагонов и вытаскивал людей", - сообщила женщина.
Она вспомнила также юношу из кадетской школы, который перевязывал пострадавших и оказывал им первую помощь.
"И... таких настоящих мужчин было много... Они, несмотря на осколки стекла, проливной дождь, спасали людей. В этом, наверное, и есть самое главное человеческое богатство - не пройти мимо чужой беды, прийти на помощь, это то, что мы называем человечностью", – заключила Андранович.