https://ria.ru/20240627/poezd-1955943655.html

Даже пострадавшие в Коми пассажиры помогали другим, рассказал очевидец

Даже пострадавшие в Коми пассажиры помогали другим, рассказал очевидец - РИА Новости, 27.06.2024

Даже пострадавшие в Коми пассажиры помогали другим, рассказал очевидец

Жительница Воркуты Елена Андранович, которая ехала в сошедшем с рельсов поезде в республике Коми, рассказала, что даже те пассажиры, которые получили травмы,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:31

2024-06-27T19:31

2024-06-27T19:32

происшествия

воркута

новороссийск

сосногорск (район)

владимир уйба

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Жительница Воркуты Елена Андранович, которая ехала в сошедшем с рельсов поезде в республике Коми, рассказала, что даже те пассажиры, которые получили травмы, стремились помочь другим пострадавшим. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек. Как написала Андранович на своей странице в соцсети "ВКонтакте", она ехала в отпуск в том из вагонов поезда Воркута - Новороссийск, который устоял на рельсах. "Хочется сказать о порядочности и человечности наших людей! Так, Володя Филиппов (по-моему, из Сосногорска) с рваными ранами на голове, (которые - ред.) кое-как... перевязал какими-то тряпками, разбивал окна перевёрнутых вагонов и вытаскивал людей", - сообщила женщина. Она вспомнила также юношу из кадетской школы, который перевязывал пострадавших и оказывал им первую помощь. "И... таких настоящих мужчин было много... Они, несмотря на осколки стекла, проливной дождь, спасали людей. В этом, наверное, и есть самое главное человеческое богатство - не пройти мимо чужой беды, прийти на помощь, это то, что мы называем человечностью", – заключила Андранович.

https://ria.ru/20240627/zhitel-1955934055.html

https://ria.ru/20240627/poezd-1955932971.html

воркута

новороссийск

сосногорск (район)

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происшествия, воркута, новороссийск, сосногорск (район), владимир уйба, сход пассажирского поезда с рельс в коми