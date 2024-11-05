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Выборы главы Республики Коми после отставки Уйбы пройдут в 2025 году - РИА Новости, 05.11.2024
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14:39 05.11.2024 (обновлено: 14:43 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/komi-1981941949.html
Выборы главы Республики Коми после отставки Уйбы пройдут в 2025 году
Выборы главы Республики Коми после отставки Уйбы пройдут в 2025 году - РИА Новости, 05.11.2024
Выборы главы Республики Коми после отставки Уйбы пройдут в 2025 году
Выборы главы Республики Коми, действующий руководитель которой Владимир Уйба во вторник объявил о переходе на новую работу на федеральном уровне, пройдут, как и РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:39
2024-11-05T14:43
политика
республика коми
россия
владимир уйба
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Выборы главы Республики Коми, действующий руководитель которой Владимир Уйба во вторник объявил о переходе на новую работу на федеральном уровне, пройдут, как и планировалось, в единый день голосования 14 сентября 2025 года, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии. "Выборы главы Республики Коми пройдут в следующем году в единый день голосования 14 сентября", – сказала собеседница агентства. Уйба во вторник объявил, что президент РФ Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Он поблагодарил жителей региона за поддержку. Уйба указом президента РФ Владимира Путина 2 апреля 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, избран главой региона 13 сентября 2020 года сроком на 5 лет. Вступил в должность 23 сентября 2020 года.
https://ria.ru/20241028/gubernator-1980463519.html
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политика, республика коми, россия, владимир уйба, владимир путин
Политика, Республика Коми, Россия, Владимир Уйба, Владимир Путин
Выборы главы Республики Коми после отставки Уйбы пройдут в 2025 году

Выборы главы Республики Коми после отставки Уйбы пройдут 14 сентября 2025 года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Уйба
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Уйба. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Выборы главы Республики Коми, действующий руководитель которой Владимир Уйба во вторник объявил о переходе на новую работу на федеральном уровне, пройдут, как и планировалось, в единый день голосования 14 сентября 2025 года, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.
"Выборы главы Республики Коми пройдут в следующем году в единый день голосования 14 сентября", – сказала собеседница агентства.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Ростовские власти прокомментировали сообщения о возможной отставке Голубева
28 октября, 11:23
Уйба во вторник объявил, что президент РФ Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Он поблагодарил жителей региона за поддержку.
Уйба указом президента РФ Владимира Путина 2 апреля 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, избран главой региона 13 сентября 2020 года сроком на 5 лет. Вступил в должность 23 сентября 2020 года.
Вадим Войцеховский - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Красноярске вице-мэра отправили в отставку из-за утраты доверия
24 октября, 14:42
 
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