https://ria.ru/20241105/komi-1982013985.html
Путин предложил Гольдштейну возглавить Республику Коми
Путин предложил Гольдштейну возглавить Республику Коми - РИА Новости, 05.11.2024
Путин предложил Гольдштейну возглавить Республику Коми
Президент России Владимир Путин предложил губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну возглавить Республику Коми. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:04
2024-11-05T19:04
2024-11-05T19:40
республика коми
политика
дальний восток
россия
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владимир путин
ростислав гольдштейн
владимир уйба
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну возглавить Республику Коми."Хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми", - сказал Путин на встрече с Гольдштейном.Президент отметил, что Гольдштейн работал в Коми начиная с 90-го года еще водителем и дорос до члена Государственного совета республики."Вы пять лет проработали на Дальнем Востоке. Как вы относитесь к предложению вернуться в Коми?" - добавил глава государства.Во вторник глава Коми Владимир Уйба объявил, что Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.
https://ria.ru/20241104/slyusar-1981835817.html
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Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми
Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми
2024-11-05T19:04
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РИА Новости
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республика коми, политика, дальний восток, россия, еврейская автономная область, владимир путин, ростислав гольдштейн, владимир уйба
Республика Коми, Политика, Дальний Восток, Россия, Еврейская автономная область, Владимир Путин, Ростислав Гольдштейн, Владимир Уйба
Путин предложил Гольдштейну возглавить Республику Коми
Путин предложил главе Еврейской автономной области Гольдштейну возглавить Коми