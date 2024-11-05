https://ria.ru/20241105/komi-1982013985.html

Путин предложил Гольдштейну возглавить Республику Коми

Путин предложил Гольдштейну возглавить Республику Коми - РИА Новости, 05.11.2024

Путин предложил Гольдштейну возглавить Республику Коми

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну возглавить Республику Коми. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:04

2024-11-05T19:04

2024-11-05T19:40

республика коми

политика

дальний восток

россия

еврейская автономная область

владимир путин

ростислав гольдштейн

владимир уйба

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну возглавить Республику Коми."Хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми", - сказал Путин на встрече с Гольдштейном.Президент отметил, что Гольдштейн работал в Коми начиная с 90-го года еще водителем и дорос до члена Государственного совета республики."Вы пять лет проработали на Дальнем Востоке. Как вы относитесь к предложению вернуться в Коми?" - добавил глава государства.Во вторник глава Коми Владимир Уйба объявил, что Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.

https://ria.ru/20241104/slyusar-1981835817.html

республика коми

дальний восток

россия

еврейская автономная область

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Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми 2024-11-05T19:04 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика коми, политика, дальний восток, россия, еврейская автономная область, владимир путин, ростислав гольдштейн, владимир уйба