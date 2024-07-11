https://ria.ru/20240711/gas-1959070387.html

При выбросе газа на скважине в Коми отравились пять сотрудников

При выбросе газа на скважине в Коми отравились пять сотрудников - РИА Новости, 11.07.2024

При выбросе газа на скважине в Коми отравились пять сотрудников

Выброс газа произошел на скважине в 10 километрах от города Инта в Республике Коми, отравление получили 5 сотрудников подрядной организации, двое из них... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:42

2024-07-11T18:42

2024-07-11T18:42

происшествия

инта

республика коми

сыктывкар

владимир уйба

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Выброс газа произошел на скважине в 10 километрах от города Инта в Республике Коми, отравление получили 5 сотрудников подрядной организации, двое из них остаются в больнице, сообщил в четверг глава региона Владимир Уйба. "При проведении работ на скважине в Интинском районе произошел выброс газа. Инцидент зафиксирован вчера в 10 километрах от города Инта. Взял ситуацию на контроль. Отравление газом получили 5 сотрудников подрядной организации", - написал он в своем Telegram-канале. Как уточнил глава Коми, трое пострадавших после осмотра медиками направлены на амбулаторное лечение, двое находятся в больнице, в том числе один - в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. "Мы ждем разрешения с учетом погодных условий на вылет рейса санавиации, чтобы доставить пострадавших для дальнейшего лечения в Сыктывкар, в КРКБ (Коми республиканская клиническая больница – ред.)", – отметил Уйба. Он добавил, что скважина приведена в безопасное состояние, работы приостановлены по требованию региональных властей. "Уполномоченные органы ведут проверку", – заключил глава Коми.

https://ria.ru/20240624/pozhar-1955111351.html

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инта

республика коми

сыктывкар

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происшествия, инта, республика коми, сыктывкар, владимир уйба