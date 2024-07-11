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При выбросе газа на скважине в Коми отравились пять сотрудников - РИА Новости, 11.07.2024
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18:42 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/gas-1959070387.html
При выбросе газа на скважине в Коми отравились пять сотрудников
При выбросе газа на скважине в Коми отравились пять сотрудников - РИА Новости, 11.07.2024
При выбросе газа на скважине в Коми отравились пять сотрудников
Выброс газа произошел на скважине в 10 километрах от города Инта в Республике Коми, отравление получили 5 сотрудников подрядной организации, двое из них... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:42
2024-07-11T18:42
происшествия
инта
республика коми
сыктывкар
владимир уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Выброс газа произошел на скважине в 10 километрах от города Инта в Республике Коми, отравление получили 5 сотрудников подрядной организации, двое из них остаются в больнице, сообщил в четверг глава региона Владимир Уйба. "При проведении работ на скважине в Интинском районе произошел выброс газа. Инцидент зафиксирован вчера в 10 километрах от города Инта. Взял ситуацию на контроль. Отравление газом получили 5 сотрудников подрядной организации", - написал он в своем Telegram-канале. Как уточнил глава Коми, трое пострадавших после осмотра медиками направлены на амбулаторное лечение, двое находятся в больнице, в том числе один - в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. "Мы ждем разрешения с учетом погодных условий на вылет рейса санавиации, чтобы доставить пострадавших для дальнейшего лечения в Сыктывкар, в КРКБ (Коми республиканская клиническая больница – ред.)", – отметил Уйба. Он добавил, что скважина приведена в безопасное состояние, работы приостановлены по требованию региональных властей. "Уполномоченные органы ведут проверку", – заключил глава Коми.
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955111351.html
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происшествия, инта, республика коми, сыктывкар, владимир уйба
Происшествия, Инта, Республика Коми, Сыктывкар, Владимир Уйба
При выбросе газа на скважине в Коми отравились пять сотрудников

Глава Коми Уйба: при выбросе газа на скважине отравились 5 сотрудников

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Выброс газа произошел на скважине в 10 километрах от города Инта в Республике Коми, отравление получили 5 сотрудников подрядной организации, двое из них остаются в больнице, сообщил в четверг глава региона Владимир Уйба.
"При проведении работ на скважине в Интинском районе произошел выброс газа. Инцидент зафиксирован вчера в 10 километрах от города Инта. Взял ситуацию на контроль. Отравление газом получили 5 сотрудников подрядной организации", - написал он в своем Telegram-канале.
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Как уточнил глава Коми, трое пострадавших после осмотра медиками направлены на амбулаторное лечение, двое находятся в больнице, в том числе один - в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
"Мы ждем разрешения с учетом погодных условий на вылет рейса санавиации, чтобы доставить пострадавших для дальнейшего лечения в Сыктывкар, в КРКБ (Коми республиканская клиническая больница – ред.)", – отметил Уйба.
Он добавил, что скважина приведена в безопасное состояние, работы приостановлены по требованию региональных властей.
"Уполномоченные органы ведут проверку", – заключил глава Коми.
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ПроисшествияИнтаРеспублика КомиСыктывкарВладимир Уйба
 
 
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